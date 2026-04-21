한국앤컴퍼니그룹, 임직원 미션·비전 작품 전시

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프로액티브 콘서트'에서 완성한 '비전 드로잉' 작품 선보여

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니그룹은 임직원들이 그린 미션·비전 작품을 선보이는 사내 전시 'HANKOOK 갤러리'를 주요 사업장에서 운영 중이라고 21일 밝혔다.

이번 전시는 지난해 하반기 진행된 조직문화 프로그램 '프로액티브 콘서트'에서 전 계열사 구성원이 참여해 완성한 '비전 드로잉' 작품을 바탕으로 마련됐다. 비전 드로잉은 구성원들이 조직의 미션과 비전을 각자의 시선으로 해석해 그림으로 표현하는 프로그램이다.

[사진자료1] 한국앤컴퍼니그룹 임직원들이 대전 한국테크노돔에서 열린 사내 전시 '한국(HANKOOK) 갤러리'를 관람하고 있다 [사진=한국앤컴퍼니]

그룹은 지난 13일부터 20일까지 대전의 한국테크노돔에서 첫 전시를 진행했다. 이후 한국엔지니어링랩, 한국타이어 대전공장, 한국타이어 금산공장, 판교 테크노플렉스 등에서 다음 달 20일까지 순차적으로 전시를 이어갈 예정이다.

전시장에는 임직원이 직접 참여할 수 있는 공간이 마련돼 있다. 관람 소감과 메시지를 남길 수 있는 벽면과 동료들과의 순간을 기록할 수 있는 '영수증 카메라'가 설치됐다.

그룹 관계자는 "이번 전시를 통해 그룹이 지향하는 방향에 대한 구성원들의 공감대를 넓힐 수 있다"고 말했다. 전시 종료 후에는 영상 등 후속 콘텐츠를 제작해 현장 분위기를 전할 계획이다.

y2kid@newspim.com