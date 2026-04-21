용인시, '철도망 확충' 시민 염원 확인…"6만3000명 서명운동 동참"

AI 핵심 요약beta
- 용인특례시가 21일 중부권광역급행철도 민자적격성 통과와 제5차 국가철도망 반영을 촉구하며 서명운동에 6만3212명 동참했다고 밝혔다.
- 시는 3월부터 집중 서명운동을 펼쳐 5월 국토부에 전달하며 JTX와 경기남부광역철도 등을 요구한다.
- JTX는 잠실에서 청주공항까지 연결하며 분당선 연장 등 추가 노선도 제5차 계획 반영을 강력 요청한다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 중부권광역급행철도(JTX) 민자적격성 조사의 신속 통과와 경기남부광역철도 등 필수 철도사업의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 촉구하는 범시민 서명운동에 6만3212명 시민이 동참했다고 21일 밝혔다.
시는 3월부터 집중 서명운동을 펼쳐 5월 중 인근 지자체와 함께 국토부에 서명부를 전달할 예정이다. 이는 7월 JTX 점검회의와 제5차 국가철도망 공청회를 앞두고 시민 뜻을 모으기 위함이다.
JTX는 서울 잠실에서 광주·용인·안성·진천을 거쳐 청주공항·오송역까지 연결하는 광역철도 사업으로, 수도권-충청권 광역생활권 확대를 뒷받침할 전망이다. 경기 광주·화성·안성시, 진천·청주시도 동참했다.
용인시는 경기남부광역철도(잠실~판교~용인 수지~광교~봉담, 50.7㎞) 반영을 위해 성남·화성시와 서명운동을 추진했다.
아울러 경기남부횡단선(이천 부발~용인 반도체클러스터~화성 전곡항, 89.4㎞), 경강선 연장(광주역~용인 남사, 37.97㎞, 반도체 국가철도 성격), 분당선 연장(기흥~동탄2~오산) 등도 제5차 계획 반영을 강력 요청한다.
분당선 연장은 올해 3월 예비타당성 조사 대상에서 제외됐으나, 용인시는 화성·오산시와 협의해 재추진할 방침이다.
시 관계자는 "다른 도시와 함께 서명운동을 진행하면서 교통 불편을 겪은 시민들의 간절한 마음이 느껴졌다"며 "서명운동으로 확인된 시민 염원을 바탕으로 국토교통부 등 관계기관을 설득해 철도사업 조속 추진에 총력을 다하겠다"고 말했다.
seraro@newspim.com