장한별 경기도의원, '2026 지구촌 희망펜상' 의정부문 대상 수상

AI 핵심 요약beta
- 경기도의회 장한별 부위원장이 21일 지구촌 희망펜상 의정 대상을 수상했다.
- 도내 현안 해결과 대안교육기관 지원 조례 등 입법 공로를 인정받았다.
- 인플루엔자 예방접종 지원 등 교육 사각지대 해소에 기여했다.
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회 교육행정위원회 장한별 부위원장이 지역 언론계가 수여하는 권위 있는 상인 '지구촌 희망펜상' 의정 대상을 거머쥐었다.
장한별 의원은 21일 (사)한국지역신문협회가 주최한 '2026 제9회 지구촌 희망펜상' 시상식에서 의정부문 대상을 수상했다고 밝혔다.
지구촌 희망펜상은 전국 200여 개 지역주간신문사가 참여하는 한국지역신문협회가 지난 2010년 제정한 상이다. 정치, 경제, 교육, 문화 등 각 분야에서 희망과 비전을 제시하며 인류의 삶에 기여한 인물을 엄격히 선정해 수여하는 상으로 알려져 있다.
장 의원은 도내 주요 현안 해결은 물론, 복잡한 이해관계 속에서의 갈등 조정 역량을 발휘하며 경기교육 발전을 위한 폭넓은 입법 활동을 전개해온 공로를 높게 평가받았다.
특히 장 의원의 입법 성과 중 '대안교육기관 지원'에 관한 조례는 전국에서 가장 진일보한 지원 근거를 마련함으로써 대안교육을 공교육의 영역으로 끌어올렸다는 찬사를 받았다.
또한 전국 최초로 만 15세 이상의 중·고등학생을 대상으로 한 인플루엔자 예방접종 지원 근거를 마련하는 등 교육 현장의 지원 사각지대를 해소하고 학생들의 건강권을 보호하는 데 앞장서 왔다는 점이 이번 수상의 핵심 배경이 됐다.
수상 직후 장 의원은 "이번 수상은 125만 수원시민과 1,420만 경기도민을 위해 더욱 열심히 뛰라는 격려의 의미로 생각한다"며 "앞으로도 소통과 현장을 의정활동의 최우선 가치로 삼아 주민들의 소중한 목소리가 경기도정에 실질적으로 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.
한편, 장한별 의원은 현재 경기도의회 더불어민주당 총괄수석부대표와 교육행정위원회 부위원장을 겸임하며 활발한 의정활동을 펼치고 있다.
beignn@newspim.com