금호타이어, 슈퍼레이스 토요타 클래스 후원

AI 핵심 요약beta
- 금호타이어가 21일 슈퍼레이스와 2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십 후원 조인식을 체결했다.
- 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 3개 팀에 엑스타 S700과 W701 타이어를 지원한다.
- 지난해 챔피언 달성 후 올해 부문 석권 목표로 개막전 우승을 차지했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 금호타이어가 국내 최고 권위의 모터스포츠 대회인 '2026 오네 슈퍼레이스 챔피언십' 토요타 가주 레이싱 6000 클래스 참가팀 후원을 위해 슈퍼레이스와 후원 조인식을 체결했다고 21일 밝혔다.
토요타 가주 6000 클래스는 국내 정상급 드라이버들이 참가하는 메인 클래스로, 최고 시속 300km/h에 달하는 아시아 유일의 스톡카 레이스다. 금호타이어는 금호 SL모터스포츠팀, 준피티드 레이싱팀, 찬스레이싱 by NH투자증권팀에 레이싱 타이어를 지원한다.
지원되는 타이어는 고속 주행 환경에서 접지력과 핸들링 성능을 제공하는 '엑스타 S700'과 빗길에서 주행 안정성과 제동 성능을 제공하는 '엑스타 W701'이다.
금호타이어는 지난해 토요타 가주 레이싱 6000 클래스에서 드라이버 및 팀 통합 챔피언을 차지했으며, 올 시즌에는 타이어 제조사·드라이버·팀 부문 석권을 목표로 하고 있다.
금호타이어가 후원하는 금호 SL모터스포츠팀과 준피티드 레이싱팀은 지난 18~19일 용인 에버랜드 스피드웨이에서 열린 개막 더블라운드에서 우승을 차지했다.
y2kid@newspim.com