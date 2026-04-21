한국토요타, 22일 지구의 날 맞아 소등 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 한국토요타자동차가 21일 22일 지구의 날 소등 캠페인을 발표했다.
- 렉서스·토요타 전시장 등에서 오후 8시부터 1시간 조명을 끈다.
- 커넥트투는 텀블러 고객 음료 50% 할인과 그린 포인트 제도를 운영한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국토요타자동차가 오는 22일 '지구의 날'을 맞아 전국 렉서스·토요타 전시장과 서비스센터, 렉서스 복합문화공간 커넥트투 등에서 소등 캠페인을 실시한다고 21일 밝혔다. 오후 8시부터 1시간 동안 필수 전력을 제외한 모든 실내외 조명을 끈다.
전국 렉서스·토요타 딜러 전시장 및 서비스센터, 커넥트투, 토요타트레이닝아카데미, 한국토요타자동차 사무실 등이 참여한다. 한국토요타는 매년 지구의 날을 맞아 임직원, 딜러, 고객이 함께하는 소등 캠페인을 진행해왔다.
커넥트투에서는 지구의 날 당일 텀블러를 지참한 고객에게 전 음료 50% 할인 혜택을 제공한다. 평소 텀블러 이용 시 전 음료에 2500포인트를, 개인 용기 지참 시 디저트 포장에 2000포인트를 지급하는 '그린 포인트' 제도를 운영 중이다.
이병진 한국토요타자동차 부사장은 "소등 캠페인은 저탄소 생활 실천을 위해 임직원과 딜러, 고객이 함께하는 활동"이라고 말했다.
y2kid@newspim.com