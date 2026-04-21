부산교육청 "지방공무원 임용시험 경쟁률 평균 12.2대 1"

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 21일 13일부터 17일 원서접수 결과를 밝혔다.
- 144명 선발에 1753명 지원으로 평균 12.2대 1 경쟁률을 기록했다.
- 지난해 15.2대 1보다 하락했으며 교육행정9급이 15.1대 1 최고다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 지난 13일부터 17일까지 실시한 '2026년도 지방공무원 임용시험' 원서접수 결과, 144명 선발에 1753명이 지원해 평균 12.2대 1의 경쟁률을 보였다고 21일 밝혔다.
지난해보다 27명 증가했으나, 지원자 수는 21명 감소해 지난해 평균 경쟁률 15.2대 1보다 하락했다.
직렬별 경쟁률은 ▲교육행정9급(일반) 15.1대 1 ▲전산9급 8.8대 1 ▲사서9급(일반) 14.1대 1 ▲공업9급(일반기계) 4.5대 1 ▲보건9급 5대 1 ▲간호8급 11대 1 ▲시설9급(건축) 8.3대 1 ▲기록연구사 12대 1 ▲시설관리9급 7.9대 1로 교육행정9급(일반) 부문이 최고 경쟁률을 나타냈다.
저소득층 및 장애인구분모집에서는 ▲교육행정9급(저소득) 11대 1 ▲교육행정 9급(장애인) 3.3대 1 ▲사서9급(장애인) 1대 1의 경쟁률을 각각 보였다.
지원자의 성별은 남성 549명(31.3%), 여성 1,204명(68.7%)으로 집계됐다. 연령대는 20대 이하가 810명(46.2%), 30대 642명(36.6%), 40대 254명(14.5%), 50대 이상 47명(2.7%) 순으로 나타났다.
시교육청은 다음달 29일 필기시험 장소를 공고하고, 6월 20일 필기시험을 실시할 예정이다.
ndh4000@newspim.com