NH투자증권, 7개월간 '제1회 단체연금 투자대회' 개최

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권이 21일 5월1일부터 11월30일까지 단체연금 투자대회를 개최한다.
- 테슬라 Model Y와 500만원 숙박권 등을 상품으로 지급한다.
- 단체연금 고객이 나무증권 앱으로 100만원 이상 납입 시 11월9일까지 참여한다.
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우승 경품 테슬라 Model Y…월간 수익률 상위 고객에게 숙박권 제공
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 5월 1일부터 11월 30일까지 약 7개월간 '제1회 단체연금 투자대회'를 개최한다고 21일 밝혔다.
NH투자증권에 따르면 이번 대회는 '테슬라(Tesla) Model Y'와 500만원 상당 숙박권 등이 상품으로 지급된다.
이벤트 참가 신청 기간은 오는 11월 9일까지이며, NH투자증권의 단체연금 가입 고객 중 나무증권 앱을 통해 연금저축 계좌를 개설하고 100만원 이상 납입한 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.
NH투자증권은 총 연금저축 납입액이 100만원 이상인 고객 중 대회 기간 매월 수익률 상위 1~3위를 선정해 최대 100만원 상당의 여기어때 숙박권을 증정할 예정이다.
총 연금저축계좌 납입액 1000만원 이상인 고객 중 최종 누적 수익률 1위에게는 테슬라 Model Y가 지급된다. 총 100만원 이상 1000만원 미만 고객 중 최종 누적 수익률 1위에게는 500만원 상당의 여기어때 숙박권을 제공한다.
이와 함께 매월 이벤트 신규 신청 고객을 대상으로 추첨을 통해 5만원 상당의 배달의민족 상품권을 제공할 계획이다.
특히 이번 대회는 고객의 참여 시점에 따른 불이익을 최소화하기 위해 기존 고객은 대회 시작일(또는 해당 월 첫 영업일)부터의 수익률을 계산하며, 대회 기간 중 계좌를 개설한 신규 고객은 개설 당일부터의 수익률을 산정한다.
이재경 NH투자증권 채널솔루션부문 부사장은 "연금은 방치하는 것이 아니라 능동적으로 관리해야 하는 소중한 노후 자산"이라며 "이번 대회를 통해 고객들이 자신의 수익률을 점검하고 전문가가 제안하는 ETF 포트폴리오 및 투자보드 등 다양한 서비스를 경험하며 자신의 연금 수익률을 직접 개선해 보는 경험을 제공하고자 한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com