평택해경, 불법외국어선 단속 역량 강화 워크숍 개최

AI 핵심 요약beta
- 평택해양경찰서가 21일 불법외국어선 단속 워크숍을 개최했다.
- 중형함 직원 대상으로 고속단정 운용과 무기사용 등 실무 교육을 실시했다.
- 안전사고 예방과 적법절차 준수에 초점을 맞춰 대응능력을 강화했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택해양경찰서가 불법외국어선 단속 대응능력을 높이기 위해 역량 강화 워크숍을 개최했다.
21일 해경에 따르면 워크숍은 평택해양경찰서 전용부두 복지관에서 2시간에 걸쳐 중형함 소속 직원과 참석 희망자를 대상으로 진행됐다.
교육은 현장 대응능력 향상에 중점을 두고 단속요원의 임무와 역할 정립, 고속단정 운용 및 등선 시 안전수칙, 제한조건 위반 단속 사례 및 착안사항, 무기사용 절차 및 안전수칙, 채증요령 및 초동수사 등 실무 중심의 교육으로 진행했다.
특히 단속 과정에서 발생할 수 있는 안전사고 예방과 적법절차 준수에 초점을 맞췄다.
박치영 평택해경 경비구조과장은 "이번 워크숍을 통해 불법외국어선 단속 현장의 대응능력을 한층 강화할 것"이라며 "앞으로도 공정한 조업질서 확립과 해양주권 수호를 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
해경은 최근 불법조업에 대한 단속을 강화하고 현장 중심의 실효성 있는 대응체계를 구축하기로 했다.
krg0404@newspim.com