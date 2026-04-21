거창군, 동계종택 활용 전통문화 체험 프로그램 운영

AI 핵심 요약beta
- 경남 거창군이 21일 동계종택 활용 전통문화 체험 프로그램 운영을 밝혔다.
- 다음달부터 11월까지 '의리대가 동계종가' 프로그램을 국가유산청 공모사업으로 운영한다.
- 숙박형 모꼬지, 외국인 온누리 등 다양한 콘텐츠를 확대해 지역 관광을 유도한다.
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숙박형 제외 무료 프로그램, 외국인 확대
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 국가민속문화유산 동계종택을 활용한 전통문화 체험 프로그램 운영에 나선다.
군은 다음달부터 11월까지 동계종택 일원에서 '의리대가 동계종가' 프로그램을 (사)한국문화유산활용진흥원 주관으로 운영한다고 21일 밝혔다.
이번 사업은 국가유산청 공모사업인 고택·종갓집 활용사업의 일환으로 종가의 전통 생활문화를 체험형 콘텐츠로 구성한 대표 프로그램이다. 2015년부터 지속 운영되며 지역 전통문화 자원으로 자리잡았다는 평가다.
프로그램은 병자호란 당시 의리를 지킨 동계 정온 선생의 삶과 철학을 기반으로 기획됐다. 참여자들은 종가 생활문화를 직접 체험하며 전통 가치와 생활 양식을 경험할 수 있다.
천연기념물 거창 당산리 당송과 경남도 유형문화유산 모리재를 연계해 체류형 관광을 유도하고 지역 생활인구 확대에도 기여할 것으로 기대된다.
주요 프로그램은 숙박형 체험 '동계종가 모꼬지', 외국인 대상 '동계고택 온누리', 군민 및 청소년 참여형 '동계서당 너나들이', 인문·공연 결합형 '동계생가 에움길' 등으로 구성된다.
군은 올해 외국인 대상 체험 프로그램을 확대하고 전통 입학례와 혼례 체험, 국악공연 등 다양한 콘텐츠를 추가해 종가문화의 대외 확산에 주력할 계획이다. 숙박형을 제외한 대부분 프로그램은 무료로 운영된다.
yun0114@newspim.com