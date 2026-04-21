데카트론, 'KREAM 도산 팝업' 미디어데이 진행

AI 핵심 요약beta
- 데카트론이 17일 KREAM 도산 플래그십 스토어에서 팝업스토어를 열었다.
- 브랜드 소개와 온오프라인 접점 확대를 목적으로 러닝화 2종 공개했다.
- 23일까지 러닝 클래스와 10% 할인 혜택을 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 프랑스 스포츠 브랜드 데카트론(DECATHLON)이 크림(KREAM) 공식 입점을 기념해 KREAM 도산 플래그십 스토어에서 팝업스토어를 운영하고 있다. 팝업은 4월 23일까지 진행된다.
이번 행사는 데카트론의 브랜드 정체성을 국내 패션 소비층에 소개하고, KREAM 플랫폼을 통해 온라인과 오프라인 접점을 확대하기 위한 목적으로 기획됐다. 합리적인 가격대의 기능성 스포츠 제품을 중심으로 기존 러닝 중심 고객뿐 아니라 패션 관심층까지 타겟을 확장하는 데 초점을 맞췄다.
오픈 첫날인 17일 진행된 미디어데이에는 배우 금새록이 참석해 제품 기반 스타일링을 선보이며 브랜드와 공간 콘셉트를 소개했다.
이번 팝업에서는 러닝화 신제품 2종이 공개됐다. 로드 러닝화 '킵스톰 엘리트(KIPSTORM Elite)'는 카본 플레이트와 고탄성 미드솔 구조가 적용된 모델이며, 트레일 러닝화 '킵서밋 맥스(KIPSUMMIT Max)'는 비브람 아웃솔과 FASTECH+ 기술이 적용됐다.
현장 프로그램으로는 러닝 클래스 '데카RUNNERS' 무료 운영, 러닝화 착용 체험 트레드밀 이벤트, 제품 체험 프로그램 등이 진행된다. 구매 고객을 대상으로 10% 할인 및 사은품 제공 혜택도 마련됐다.
데카트론 관계자는 이번 행사를 통해 제품 기술력과 브랜드 경험을 동시에 전달하고, 향후 국내 온오프라인 채널을 통해 고객 접점을 확대할 계획이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com