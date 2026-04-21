장애인고용공단-주한유럽상공회의소, 장애인 고용 확대 협력 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 한국장애인고용공단이 21일 ECCK와 업무협약을 체결했다.
- 장애인 고용 확대와 ESG 경영 실천을 위해 협력한다.
- 회원사 대상 홍보·교육, 컨설팅, 정책 개선 등 지원을 강화한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국장애인고용공단은 주한유럽상공회의소(ECCK)와 서울 영등포구 한국장애인고용공단 보조공학센터에서 장애인 고용 확대 및 ESG 경영 실천을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.
협약은 장애인 고용 확대 필요성과 기업 네트워크를 활용한 실질적 고용 연계 및 지원 방안을 강화하기 위해 마련됐다.
양 기관은 장애인 고용이 단순한 의무 이행을 넘어 기업의 지속가능경영과 연계될 수 있도록 상호 협력한다.
협약에는 ▲회원사 대상 장애인 고용 확대를 위한 홍보·교육 및 정책 확산 ▲기업 맞춤형 고용 컨설팅 및 직무개발 지원 ▲장애인 고용 정책 발전 및 제도 개선 협력 ▲공동사업 추진 등 여러 분야의 협력 강화 방안이 담겼다.
이종성 장애인고용공단 이사장은 "이번 협약은 기업 협력 네트워크를 활용한 장애인 고용 확대의 새로운 모델을 제시하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 민간 기업과의 협력을 통해 장애인 고용을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com