"야구는 즐기고 숙박비는 줄이고"…대전관광공사, 숙박 할인 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 대전관광공사가 30일까지 '여기어때' 앱에서 7만 원 이상 숙박 예약 시 2만 원 할인 쿠폰을 제공한다.
- 프로스포츠 홈경기 열기에 맞춘 체류형 관광 유도 프로그램으로 예약 및 체크인은 다음달 16일까지 가능하다.
- 지난해 유사 프로모션에서 지역 숙박업소 결제 건수가 평균 60.2%, 거래액은 평균 49.1% 증가했다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전관광공사는 이달 30일까지 대전 숙박 할인 혜택을 제공하는 '스포츠도 과학도 대전에서 즐겨요' 프로모션을 운영한다고 21일 밝혔다.
여행·여가 플랫폼 '여기어때'와 함께 하는 이번 프로모션은 대전에서 열리는 프로스포츠 홈경기 열기에 맞춰 기획된 체류형 관광 유도 프로그램이다.
할인 혜택으로는 '여기어때' 앱에서 7만 원 이상 숙박 상품 예약 시 2만 원 할인 쿠폰이 제공된다. 쿠폰 발급 기간은 이달 30일까지이며, 예약 및 체크인은 다음달 16일까지 가능하다.
지난해 총 3회에 걸쳐 진행된 숙박 할인 프로모션에서는 대전 지역 숙박업소 결제 건수가 평균 60.2%, 거래액은 평균 49.1% 증가하는 등 지역 소비 진작 효과를 이끌어낸 바 있다.
대전관광공사 김용원 사장은 "이번 숙박 할인 프로모션을 통해 관광객 유입을 확대하고 체류형 관광 활성화가 지역 경제에 활력을 불어넣는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.
gyun507@newspim.com