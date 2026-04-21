iM증권, 비대면 고객 대상 국내 주식 입고 이벤트

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = iM증권은 오는 7월 20일까지 국내 주식 입고 이벤트를 실시한다고 21일 밝혔다.
이벤트는 기간 내 iM증권 스마트지점에 국내 주식을 입고하는 모든 비대면 고객을 대상으로 하며, iM증권은 순입고 금액과 거래금액에 따라 리워드를 지급할 예정이다.
300만원 이상 순입고 후 100만원 이상 거래하면 현금 1만원이 지급된다. 순입고 금액이 500만원 이상이면 5만원, 1000만원 이상은 7만원을 지급한다. 3000만원 이상 15만원, 5000만원 이상 25만원, 1억원 이상은 40만원이 지급된다.
입고 대상 국내 주식에는 ETF, ETN, ELW 등이 모두 포함된다. 단 이벤트 참여를 위해서는 iM증권 MTS를 통해 신청하고, 7월 31일까지 잔고를 유지해야 한다.
또한 iM증권은 이벤트 기간 내 토스 및 네이버페이 등 제휴 채널을 통해 비대면 계좌를 개설하는 신규 및 휴면 고객 선착순 5천명에게 각 채널의 포인트 1만점을 지급할 계획이다.
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