부산교육청, 인니 부톤대와 '한국어 교육 활성화 양해각서' 체결

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 21일 인도네시아 부톤무함마디아대학교와 한국어 교육 활성화를 위한 양해각서를 체결했다.
- 협약은 한글을 사용하는 찌아찌아 부족과 현지 학생들의 한국어 능력 향상 및 부산-부톤 지역 간 국제 협력을 목표로 한다.
- 한국어 교육 프로그램 운영, 문화 교류 활동, 교육 자문 제공 등을 주요 내용으로 추진할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 최근 온라인 화상회의를 통해 인도네시아 부톤무함마디아대학교와 '한국어 교육 활성화 및 문화교류 증진을 위한 양해각서'를 체결했다고 21일 밝혔다.
협약은 한글을 사용하는 찌아찌아 부족과 현지 학생들의 한국어 능력을 높이고, 부산과 부톤 지역을 잇는 국제적 협력 모델 구축 및 지속적이고 원활한 교류를 도모하기 위해 마련했다.
주요 내용은 ▲한글을 문자어로 도입한 찌아찌아족 한글 교사 및 강사, 부톤대학교 학생 등을 위한 한국어 교육 프로그램을 운영 ▲부산과 바우바우 지역 학생 및 교직원 간의 상호 이해를 돕기 위한 문화 교류 활동 추진 ▲부산교육청의 전문적인 교육 자문 및 관련 자료 제공 ▲ 원활한 교육 운영을 위한 부톤대학교 측의 시설 및 행정적 지원 등이다.
김석준 교육감은 "찌아찌아 부족과 부톤대학교 학생들의 한국어 능력이 향상되기를 기대한다"며 "단순한 교육 협력을 넘어 언어와 문화를 매개로 서로에 대한 이해를 넓히고, 양국 학생들의 세계시민 역량을 함께 키워가는 의미 있는 출발점이 될 것"이라고 말했다.
ndh4000@newspim.com