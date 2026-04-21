롯데이노베이트, WIS 2026서 AI 플랫폼 공개

AI 핵심 요약beta
- 롯데이노베이트가 22일부터 코엑스 WIS 2026에 참가한다.
- AI멤버 브랜드 5개 플랫폼을 통합 공개한다.
- 아이멤버 워크 4.0을 최초 선보이며 전시관 체험 운영한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 롯데이노베이트가 22일부터 24일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2026 월드IT쇼(WIS 2026)'에 참가한다.
이번 전시에서는 'AI멤버' 브랜드 아래 5개 플랫폼을 통합한 체계를 공개한다. 비즈니스 맞춤형 AI 에이전트 '아이멤버 워크', 코드 없이 AI 에이전트 흐름을 최적화하는 '아이멤버 온플로우', 휴머노이드 피지컬 AI 플랫폼 '아이멤버 로보', AI 서비스 개발을 통합 관리하는 '아이멤버 런처', AI 기반 소프트웨어 개발 플랫폼 '아이멤버 데브'로 구성된다.
핵심은 '아이멤버 워크 4.0'의 최초 공개다. 이 플랫폼은 AI가 다단계 조사·분석을 수행해 심층 보고서를 자동으로 생성하고, AI 기반 영상 콘텐츠 제작 기능을 제공한다. 사용자는 대화를 통해 생성된 PPT와 보고서 등 결과물을 즉시 확인할 수 있다. 여러 AI 에이전트가 협업해 복합 업무를 처리하는 기능도 강화했다.
전시관은 '발견-연결-경험' 콘셉트로 구성된다. 발견 공간에서는 5대 브랜드와 주요 기능을 소개하고, 연결 공간에서는 아이멤버 워크 기반의 참여형 프로그램을 운영한다. 경험 공간에서는 피지컬 AI 및 산업 특화 AI 사용 사례를 전시해 도메인별 AI 경험을 직접 확인할 수 있다.
오현식 롯데이노베이트 AI혁신센터장은 동시 개최되는 글로벌 ICT 전망 컨퍼런스에서 기업 AI 전환 사례를 바탕으로 5대 브랜드의 역할과 활용 방식을 소개할 예정이다.
yuniya@newspim.com