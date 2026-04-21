首尔设地方旅游体验平台 推动外国游客走向韩国各地

纽斯频通讯社首尔4月21日电 韩国首尔市政府与首尔观光财团21日表示，将依托设于首尔市中心的地方旅游展示平台，扩大体验式旅游推广项目，推动市民和外国游客对韩国地方旅游的兴趣转化为实际出行需求。

首尔市工作人员向在韩外国人推广即将于6月举行的济州国际旅游马拉松大会。【图片=首尔市提供】

该平台于2025年9月开馆，位于首尔中区首尔城市建筑展示馆内，是集旅游展示、文化体验和文创商品销售于一体的综合性旅游空间。

目前，该平台集中展示江原道、庆尚北道、安东市、全罗南道、济州道、忠清南道、京畿道、全罗北道等8个地方政府的旅游资源和地方品牌内容。

根据计划，今年3月至11月，平台将在每月最后一个星期三举办主题体验活动，让参与者亲身感受韩国各地特色文化和旅游资源。活动主要面向外国游客及在韩外国居民，今后将逐步扩大韩国本国民众参与规模。

首尔市表示，体验项目将结合各地区代表性旅游资源和季节特色设计。例如，今年3月举行的"济州油菜花插花体验"活动受到欢迎。未来还将结合6月举行的济州国际旅游马拉松等活动，带动赴地方旅游需求。

此外，平台还将推出停留型体验活动。4月21日至25日，平台屋顶空间将举办"首尔快闪户外图书馆"活动，并安排地方特产茶饮试饮、文创礼品赠送等内容。

6月17日至20日，平台还将举办以地方美食和酒文化为主题的活动，让游客在首尔市中心体验韩国各地饮食文化。

首尔市观光体育局表示，该平台是连接首尔与韩国各地旅游资源的重要窗口。今后将持续扩大相关项目，吸引更多韩国民众和外国游客前往地方旅游，促进区域旅游发展。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社