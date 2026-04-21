한컴위드, 실물 금 스테이블코인 글로벌 출시

AI 핵심 요약beta
- 한컴위드가 21일 실물 금을 토큰화한 스테이블코인 'OXAU'와 온체인 금융 서비스 '아쿠아'를 글로벌 시장에 공식 출범했다.
- OXAU는 런던금시장연합회 인증 순도 99.99% 실물 금을 기초자산으로 1:1 매칭되며 골드바 일련번호까지 온체인에 연동된다.
- 아쿠아는 OXAU를 담보로 24시간 예치와 대출 서비스를 제공하는 온체인 금융 서비스로 기존 금 토큰화 모델을 금융 영역까지 확장했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 한컴위드가 실물 금을 토큰화한 스테이블코인 사업을 글로벌 시장에 공식 출범했다. 21일 한컴위드는 금 토큰화 플랫폼 '온토리움'과 이를 기반으로 한 온체인 금융 서비스 '아쿠아'를 동시에 론칭했다.
온토리움은 런던금시장연합회(LBMA) 인증을 받은 순도 99.99%의 실물 금을 기초자산으로 'OXAU' 토큰을 발행한다. 기초자산과 발행 토큰은 1:1로 매칭되며, 골드바 고유 일련번호까지 온체인에 연동된다. 사용자는 보유한 OXAU 현황과 실시간 국제 금 시세를 반영한 자산 가치를 확인할 수 있다.
아쿠아는 OXAU를 담보로 24시간 예치와 대출 서비스를 제공하는 온체인 금융 서비스다. 기존 금 토큰화 모델이 실물 자산의 가치 저장에만 집중했던 것과 달리, 한컴위드는 금융 영역까지 확장했다.
한컴위드는 지난해 약 7500억원의 매출을 기록한 국내 3대 금 거래소 '한컴금거래소'의 운영 노하우를 활용해 실물 자산의 안정성을 확보했다. 관계사 에이비랩스와 함께 실물 자산 토큰화(RWA) 금융 인프라를 구축했으며, 아비트럼 네트워크를 활용해 빠른 거래 속도와 저렴한 수수료를 구현했다.
송상엽 한컴위드 대표는 "실물 자산이 온체인에서 대출, 결제, 수익 창출 등 생산적인 금융 도구로 활용되는 새로운 패러다임을 열겠다"고 말했다.
한컴위드는 금을 시작으로 시스템 안정성을 검증한 뒤 채권, 부동산, 사모 신용 등으로 영역을 확장할 계획이다. 국내 시장의 경우 원화 스테이블코인 관련 법제화 흐름에 맞춰 모바일 서비스 출시를 준비 중이다.
yuniya@newspim.com