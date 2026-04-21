플래티어, AI 쇼핑 검색 '젤라또' 한·일 동시 출시

AI 핵심 요약beta
- 플래티어가 21일 AI 쇼핑 검색 플랫폼 젤라또를 한국과 일본에 동시 출시했다.
- 젤라또는 자연어 입력과 이미지 탐색으로 취향 맞춤 상품을 정교하게 추천한다.
- B2B 기술 기반으로 60만 상품 연동, 커머스 사업자에 1~2주 내 무상 도입 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기업 고객 1~2주 내 연동 가능
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 버티컬 AI·DX 솔루션 기업 플래티어가 AI 기반 쇼핑 검색 플랫폼 '젤라또(gelatto)'를 한국과 일본에 동시 출시했다고 21일 밝혔다.
젤라또는 사용자의 취향과 의도를 자연스러운 문장으로 입력받아 최적의 상품을 찾아주는 서비스다. 기존 검색이 상품명이나 카테고리 같은 단편적 키워드에 의존했다면, 젤라또는 "좀 더 캐주얼하게", "20만 원 이하로" 같은 조건을 추가해 검색 결과를 정교하게 좁혀갈 수 있다. 이미지 중심의 비주얼 탐색으로 스타일을 직관적으로 확인할 수 있도록 설계됐다.
플래티어는 B2B 시장에서 축적한 AI 탐색 기술을 소비자 서비스로 확장했다. 기존 B2B 솔루션 'genser Discovery'의 기술을 바탕으로 젤라또를 개발했다.
서비스는 한국과 일본 도메인을 통해 제공되며, 현재 약 60만 개의 상품이 연동돼 있다. 플래티어는 일본 시장 내 스포츠 브랜드 및 식품·식자재 유통 플랫폼과 협업해 기술을 검증했다.
커머스 사업자는 젤라또의 검색 경험을 자사 서비스에 신속히 도입할 수 있다. 기업 고객은 동일한 기술 기반을 활용해 1~2주 내로 연동이 가능하며, 기존 상품 피드를 활용해 간편하게 연동할 수 있다. 결제는 파트너 자사몰에서 이루어지는 구조를 채택했다.
초기 파트너 확대를 위해 한시적 무상 정책도 운영한다. 신규 파트너는 이미 형성된 AI 탐색 환경 안에서 자사 상품 노출 기회를 확대할 수 있다.
dconnect@newspim.com