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[모닝 리포트] "손해보험 3사, 보험료 동결에 실적 부진 불가피"

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AI 핵심 요약

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  • DB증권이 21일 손보 3사 1분기 실적 부진을 전망했다.
  • 자동차보험 손해율 상승과 보험료 동결로 부담이 커졌다.
  • 삼성화재 이익 개선, DB손보 화재 악재, 현대해상 손실 우려가 예상된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

자동차보험 손해율·장기보험 부담

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 국내 손해보험 3사(삼성화재·DB손보·현대해상)의 2026년 1분기 실적은 전반적으로 부진할 전망이다.

DB증권은 21일 보고서에서 자동차보험 손해율 상승이 가장 큰 부담 요인으로, 2021년 이후 소비자물가지수(CPI)가 약 18% 오르는 동안 자동차보험료가 연간 20조원 수준에서 사실상 동결되면서 보험료 인상 없이 버티기 어려운 구조가 고착된 탓으로 분석했다.

안전 관련 신기술 확산에도 불구하고, 손해 증가 속도를 상쇄하기에는 역부족이라는 판단이다.

삼성화재는 자동차보험 부문에서 실적 악화가 예상되지만, 작년 채권 보유이원 교체 매매손실에 따른 기저효과와 삼성전자 등 계열사 배당수입 증가로 1분기 이익은 전년 동기 대비 개선될 수 있을 것으로 전망된다.

다만 연간으로는 자동차보험 손해율 부담과 ROE 하락을 고려할 때 전년 대비 큰 폭의 이익 개선은 쉽지 않을 것으로 분석된다.

DB손보는 손해율 악화에 더해 대전 안전공업 화재 사고에 따른 보험금 지급이 실적에 직접적인 악재로 작용할 것으로 보인다.

장기보험 부문에서 이어지는 예실차(예정·실제이율 차) 손실도 지속적인 부담으로, 이자 환경과 장기 보장성 상품 구조가 단기간에 바뀌기 어렵다는 점이 문제다.

현재 진행 중인 포테그라 인수는 인수 완료 후 연결 실적에 반영될 경우 비유기적 성장과 수익성 개선을 이끌 수 있는 요인으로 평가되지만, 시점상 상반기 실적에는 영향을 주지 못하는 중장기 과제에 가깝다.

현대해상의 경우 손해율이 기존에도 3사 중 가장 높았던 만큼 추가적인 손익 악화 폭은 상대적으로 제한적일 것으로 추정된다.

다만 과거에도 시장 급변 시 투자손익이 취약했던 전례를 감안하면 최근 금리 상승 국면에서 채권평가손 등 투자부문 손실이 발생할 가능성이 높다는 우려가 제기된다.

목표주가와 투자전략 측면에서 삼성화재는 주주환원 의지 약화, ROE 하락을 반영해 투자의견 Hold를 유지하고 목표주가를 55만2000원으로 하향했다. 실적 개선 모멘텀과 멀티플 하향이 겹쳤음에도 삼성전자 주가 상승에 따른 순가산가치 증가로 목표가 하락폭은 제한적이었다는 평가다.

DB손보는 자사주 소각 발표와 기대를 웃돈 배당 확대를 반영해 목표주가를 22만1000원으로 상향했고, 하반기 포테그라 인수 실적 반영 시점부터는 실적 개선 국면 전환이 가능하다는 기대를 바탕으로 손보업종 내 Top Pick을 유지했다.

현대해상은 실적 바닥 확인과 수익성 중심 경영 기조를 긍정적으로 평가해 Target P/B를 0.4배에서 0.45배로 상향, 목표주가를 3만2000원으로 올렸다.

다만 신계약 부진과 해약환급금준비금 부담이 뚜렷한 제도 개선 없이 자력 해소되기까지 2~3년이 소요될 것으로 예상되는 만큼, 투자의견은 Hold를 유지하며 추가 추이를 지켜볼 필요가 있다는 시각이다.

신계약 동향 측면에서는 생보협회 통계 기준 생보사의 보장성 신계약이 전년 동기 수준을 방어한 반면, 손보사의 GA채널 인보험 신계약은 큰 폭 감소세를 보인 점이 눈에 띈다.

금리 상승으로 종신보험·환급형 건강보험의 상대 경쟁력이 강화된 데다, 해약률·손해율 가정 변경에 따른 보험료 인상 폭이 회사별로 달랐던 점이 채널별·회사별 실적 차이를 키운 것으로 풀이된다.

특히 GA 비중이 큰 손보사의 경우 신계약 보험료 감소가 두드러졌으며, 삼성화재·DB손보는 매출 감소폭이 큰 반면 보험료 인상 폭이 상대적으로 제한적이었던 메리츠화재가 인보험 신계약에서 약진한 것으로 전해진다.

전반적으로 사업비 통제가 강화되는 국면인 만큼, 단기간 내 공격적인 신계약 확대보다는 수익성 위주의 보수적 영업이 지속될 가능성이 높아 신계약 매출은 한동안 답보 상태가 이어질 공산이 크다.

peterbreak22@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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