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[르포] "165만원 월세 안 아깝다"…유학생 몰린 상수동 오피스텔 어디길래

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  • SK디앤디가 20일 에피소드 컨비니 홍대 문을 열었다.
  • 홍대 근처 55가구 풀옵션 복층형으로 학생·유학생 대상이다.
  • 월세에 관리비 포함하고 비대면 계약으로 100% 계약률 달성했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'에피소드 컨비니 홍대' 가보니
관리비·공과금 '제로' 파격 혜택 통했다
전용 13~17㎡ 복층형 풀옵션으로 실용성 극대화

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 새 학기를 지나 봄 학기가 본격화된 4월, 학생들의 발걸음이 분주한 가운데 서울 지하철 6호선 광흥창역 일대는 활기를 띠고 있다. 역을 나와 완만한 언덕길을 따라 이동하면, 미색 외관의 건물 한 동이 조용한 주택가 속에 자리 잡고 있다.

해당 입지는 도보 약 5분 거리 내 홍대 상권과 상수역 등 핵심 상업지에 접근할 수 있어 생활 편의성이 높다. 동시에 한강까지 도보 10분 내 이동이 가능해, 도심 인프라와 자연 친화적 환경을 동시에 누릴 수 있는 입지적 강점을 갖춘 것으로 평가된다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = '에피소드 컨비니 홍대' 전경 2026.04.20 chulsoofriend@newspim.com

 몸만 오면 되는 풀옵션…수직 공간 살린 개방감

SK디앤디가 실용성∙편의성 특화 주거 브랜드 에피소드 컨비니(episode CONVENI)의 네 번째 지점 '에피소드 컨비니 홍대'의 문을 열었다. 가산, 신당, 선정릉에 이어 마포구에 자리를 잡았다. 에피소드 컨비니는 도심 속 노후 건물을 리노베이션해 새로운 주거 가치를 부여하는 실용 중심형 임대주택이다. 

전체 55가구 규모인 이 건물은 모든 호실이 전용 13~17㎡의 복층형 구조로 설계됐다. 입주자가 별도의 가구를 구매할 필요가 없도록 냉장고, 세탁기, 에어컨은 물론 전자레인지와 소파, 책상, 매트리스까지 완비했다.

SK디앤디 관계자는 "매트리스까지 미리 준비돼 있어 외국인 유학생이나 장기 출장을 온 직장인도 캐리어 하나만 들고 오면 즉시 생활할 수 있도록 구성했다"며 "냉장고는 일반적인 원룸에서 사용하는 소형 사이즈보다 큰 제품이 들어가 있고, 주방 공간에는 인덕션과 세탁기가 일체형으로 설치되어 1인 가구의 편의성을 높였다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = '에피소드 컨비니 홍대' 내부 세대 모습 2026.04.20 chulsoofriend@newspim.com

방에 들어서면 가장 먼저 시선을 압도하는 것은 3.7m에 달하는 높은 층고다. 전용 약 13㎡ 규모의 1호 라인은 수치상으로는 작게 느껴질 수 있지만, 수직 공간이 시원하게 열려 있어 상당한 개방감을 줬다. 벽면의 반을 채우는 커다란 창과 2층에 자리한 포근한 침실이 전반적인 분위기를 아늑하게 만들었다.

전용 14.19㎡의 코너 세대는 건물 외형을 따라 사다리꼴 형태로 설계됐다. 가구 배치가 까다로운 '데드 스페이스'가 존재하지만, 오히려 독특한 구조 덕분에 시각적인 공간감이 뛰어나다. 창밖으로는 탁 트인 공원 뷰가 펼쳐져 혼자 살기에 부담 없다는 생각이 들었다. 전용 약 17㎡으로 가장 넓은 방인 11호 라인은 화장실 내부에 별도의 창문이 설치된 점이 시선을 끌었다. 습기 조절과 환기에 민감한 거주자라면 눈이 번쩍 뜨일 만한 요소다. 

◆ 월세에 관리비 포함…비대면 계약 뚝딱

지하 1층으로 내려가면 학업에 몰입할 수 있는 스터디룸 형태의 공용 공간 '큐브'를 발견할 수 있다. 입주민의 90% 이상이 학생이라는 특성을 고려한 용도 선택이다. 문을 열자마자 공부에 집중할 수 있는 타이트하고 정숙한 공기가 느껴졌다. 활기찬 커뮤니티 시설보다는 조용히 자신의 삶에 집중하고 싶어 하는 실속파 거주자들의 니즈를 정확히 관통한 셈이다.

월셋방에서 가장 중요한 건 돈이다. 임대료는 보증금 500만원 기준 월 140만~165만원 선으로 책정됐다. 인근 신수동의 오픈형 원룸 시세가 보증금 1000만원에 월세 50만원 내외, 관리비 5만원 선인 점을 고려하면 액면가는 다소 높게 느껴질 수 있지만 실상은 그렇지 않다. 관리비와 전기, 수도 요금 등 모든 공과금이 월세에 포함돼 있어서다.

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = '에피소드 컨비니 홍대' 내부 세대 모습 2026.04.20 chulsoofriend@newspim.com

입주 후 별도로 신경 쓸 지출이 없다는 점이 차별화 요소다. SK디앤디 관계자는 "초기에 가격 조사를 할 때 관리비 면제와 렌트 프리 혜택을 주요 '후킹' 요소로 삼았다"며 "실질적으로 주거비 총액을 비교하면 주변 신축 오피스텔과 견주어도 경쟁력이 충분하다"고 강조했다.

파격적인 조건 덕분에 입주민의 80% 이상은 대만, 중국, 홍콩, 싱가포르 등지에서 온 외국인 유학생들이 차지하고 있다. 부모가 해외에서 자녀의 주거지를 대신 구하는 경우가 많은 유학생 특성상, 자체 온라인 플랫폼 '베러리빙'을 통한 비대면 계약 시스템이 큰 힘을 발휘했다.

사이트 내에서 3D 투어를 통해 방의 상태를 꼼꼼히 확인하고 상담부터 계약, 임대료 카드 결제까지 한 번에 진행할 수 있어 해외 거주자들의 접근성을 높였다. SK디앤디의 부동산 운영 전문 자회사인 디앤디프라퍼티솔루션(DDPS) 관계자는 "해외 유학생들이 한국에 들어오기 전 온라인으로 미리 계약을 완료하는 비중이 매우 높다"며 "전자계약은 물론 임대료도 카드 결제가 가능해 임차인의 편의성을 크게 높였다"고 말했다.

◆ "매입형 리모델링 속도전" SK디앤디, 기업형 임대 확장 박차

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = '에피소드 컨비니 홍대' 내 공용공간인 스터디룸 모습 2026.04.20 chulsoofriend@newspim.com

기존 '에피소드' 브랜드가 피트니스, 대형 라운지 등 화려한 커뮤니티 시설에 집중했다면 컨비니는 철저히 개인 공간의 편리함과 실용성에 초점을 맞췄다. 공용 공간을 줄이는 대신 개별 호실의 인테리어와 옵션에 투자를 집중하고, 복잡한 관리비 정산을 일원화해 오롯이 내 집에서의 편안한 휴식을 원하는 1인 가구를 정조준했다는 분석이다.

SK디앤디는 전국적으로 7000여 가구 규모의 임대주택을 운영하며 기업형 임대 시장을 선도해 오고 있다. 최근에는 부지 매입부터 준공까지 긴 시간이 소요되는 기존 '개발형' 방식에서 벗어나, 도심 내 노후 오피스텔 등을 직접 사들여 단기간에 리모델링하는 '매입형' 방식을 적극적으로 도입해 신규 주거 공급 속도를 끌어올렸다.

실제 이번 홍대 지점 역시 오피스텔 매입 후 약 6개월 만에 공사를 마치고 빠르게 입주민을 확보해 계약률 100%를 기록했다. 앞서 문을 연 가산과 신당 지점 역시 각각 90%, 80% 내외의 높은 입주율을 유지하고 있다. 운영 과정에서도 '민간임대주택에 관한 특별법' 등 관련 법규를 준수해 임대료 인상을 통제하고 있다. 법정 상한선인 5%를 일괄 적용하기보다는 물가 상승률과 연동해 합리적인 선에서 투명한 임대료 관리 시스템을 운영 중이다.

향후 SK디앤디는 사모펀드 한앤컴퍼니(한앤코) 체제로의 전환 및 계열 분리 등 내부적인 사업 구조 재편을 속도감 있게 마무리할 예정이다. 매출 대비 일정 비율의 로열티를 지급하는 방식의 계약을 통해 기존 사명과 브랜드명을 유지, 지속적으로 강화할 방침이다. SK디앤디 관계자는 "에피소드와 컨비니라는 두 트랙을 통해 세분화된 라이프스타일을 수용하고, 도심 곳곳으로 편의성을 갖춘 주거 선택지를 적극적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

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애플 팀 쿡 시대 막 내린다 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플이 21일(현지시간) 존 터너스 하드웨어 엔지니어링 수석 부사장을 팀 쿡의 후임 최고경영자(CEO)로 선임한다고 발표했다. 애플은 이날 터너스 수석 부사장이 오는 9월 1일부로 CEO로서 임기를 시작한다고 밝혔다. 쿡 CEO는 이사회 의장으로 자리를 옮긴다. 이번 인사는 쿡 CEO가 스티브 잡스 사망 직전인 2011년 CEO직을 이어받은 이후 14년 만의 첫 수장 교체다. 터너스는 애플의 여덟 번째 CEO가 된다. 애플은 성명에서 "쿡은 터너스와 원활한 인수인계를 위해 여름까지 CEO 역할을 계속 수행할 것"이라고 밝혔다. 비상임 이사회 의장인 아서 레빈슨은 같은 날 선임 독립이사로 역할이 바뀐다. 쿡 CEO는 성명에서 "애플 CEO로 일한 것은 내 인생 최고의 특권이었다"며 "애플을 온 마음을 다해 사랑한다"고 했다. 그러면서 "고객의 삶을 풍요롭게 하고 세계 최고의 제품과 서비스를 만들기 위해 한결같이 헌신해온 독창적이고 혁신적이며 창의적인, 그리고 깊은 배려심을 가진 팀원들과 함께할 기회를 가졌던 것에 진심으로 감사하다"고 밝혔다. CNBC에 따르면 애플의 시가총액은 쿡 재임 기간 약 24배나 급증해 이날 종가 기준 4조 달러를 기록했다. 같은 기간 매출은 4배나 증가했다. 쿡 CEO는 애플워치와 에어팟, 비전 프로 등 웨어러블 기기 사업을 이끌었다.  터너스는 쿡보다 하드웨어 전문가로, 펜실베이니아대학교 기계공학과를 졸업한 지 4년 만에 애플에 입사해 인생의 절반가량을 애플에서 보냈다. 아이폰과 아이패드, 맥, 애플워치, 에어팟, 비전 프로 등 애플의 핵심 하드웨어 엔지니어링팀 전반을 총괄해왔다. 뉴욕타임스(NYT)와 블룸버그가 그를 차기 CEO 유력 후보로 조명한 바 있을 정도로 업계에서는 이번 애플의 결정을 예고된 인사로 받아들이고 있다. 전문가들은 터너스 신임 CEO가 풀어야 할 과제가 만만치 않다고 지적한다. 지정학적 긴장과 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책으로 공급망이 갈수록 복잡해지고 있으며, 인공지능(AI) 칩 수요 급증에 따른 메모리 부족 문제도 지속하고 있다. 애플의 주가는 CEO 교체 발표 이후 정규장 마감 후 시간 외 거래에서 약세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 5시 10분 애플은 전장보다 0.96% 내린 270.44달러를 기록했다.  존 터너스 애플 차기 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.21 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-04-21 06:10
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日, 호주에 모가미급 11척 수출 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 일본 정부와 미쓰비시중공업이 호주 해군 차세대 범용호위함(SEA 3000) 사업의 최종 사업자로 공식 확정되면서, 모가미급 개량형 11척을 공급하는 대형 계약을 따냈다. 총사업비는 옵션을 포함해 최대 150억달러(약 20조원) 규모로 추산된다. 일본의 이번 수주는 2014년 '방위장비이전 3원칙' 도입 이후 일본이 성사시킨 최대 완성 무기 수출이란 점이 의미를 가진다. 호주 ABC방송과 로이터·AFP 등 주요 외신도 이번 계약을 "2차대전 이후 일본 방산 수출사에서 가장 상징적인 대형 함정 수출 사례"로 소개하며, "일본이 전통적인 '무기 수출 금기국' 이미지를 벗어나 새로운 위상을 구축하고 있다고" 전했다. ◆모가미급, 4800톤급 스텔스 다목적 호위함 = 호주가 선택한 플랫폼은 일본 해상자위대가 운용 중인 만재 4800톤급 모가미급(FFM) 개량형으로, 평시 해상교통로 경계·감시 임무뿐 아니라 대잠·대공·대수상·기뢰전까지 통합 수행하도록 설계된 다목적 호위함이다. 레이더 반사면적을 줄인 스텔스 선체 형상과 통합 마스트, 최신 통합전투체계를 적용해 중형급임에도 고밀도 임무 수행이 가능한 것이 특징이다. 특히 함내 각종 장비·시스템의 자동화 수준을 대폭 끌어올려 승조원 규모를 약 90명 수준으로 줄인 점이 운용유지비 절감과 인력 운용 효율 측면에서 높은 평가를 받았다. 독일 MEKO(다목적용 모듈 조합형 전투함) 계열과의 경쟁에서 호주가 일본안을 택한 결정적 요인으로 지목된다. 호주 해군 차세대 범용호위함(SEA 3000) 사업에서 최종 사업자로 선정된 일본 미쓰비시중공업의 모가미급 개량형 호위함 조감도. 최대 150억달러(약 20조원) 규모, 11척 일괄 수출 계약으로 2차대전 이후 일본 방산사(史) 최대 함정 수출 사례로 평가된다. [사진 출처=미쓰비시중공업] 2026.04.21 gomsi@newspim.com ◆잠수함·초계기 수출 좌절 뒤에 얻은 첫 성과 = 일본은 2014년 '무기수출 3원칙'을 대체하는 '방위장비이전 3원칙'을 도입하며 동맹·우방국에 대한 무기 수출 길을 열었다. 하지만 실제로는 오랫동안 의미 있는 완성무기 수출 실적을 만들지 못했다는 평가를 받아왔다. 대표적으로 2010년대 중반 호주 차세대 재래식 잠수함 사업에서 소류급 수출형을 앞세워 약 44조원 규모 수주전에 나섰지만, 기술이전 범위와 산업협력 조건 등에서 불리하게 작용해 프랑스에 사업을 내준 바 있다. 영국을 상대로 한 P-1 해상초계기 수출 시도 역시 비용 문제와 정치·전략적 고려가 겹치며 최종 선정에 실패하면서, "규제는 풀었지만 수출 경험과 레퍼런스 부족으로 번번이 고배를 마셨다"는 자성론을 낳았다. 이번 호주 모가미급 호위함 수출은 이런 잇단 좌절 끝에 얻어낸 첫 대형 완성무기 수출 사례라는 점에서, 일본 방산 수출 전략이 본격적인 '실적 단계'로 넘어가는 분기점으로 받아들여지고 있다. ◆범정부 수출 사령탑 추진 = 일본 정부는 이번 수주를 계기로 외무성·방위성·경제 관련 부처 국장급 인사가 참여하는 범정부 무기 수출 컨트롤타워 신설을 추진하며, 제도·조직 차원의 체질 개선에 나서고 있다. 핵심은 '방위장비이전 3원칙' 운용지침 가운데 살상력이 높은 무기 수출을 5개 유형으로만 제한해 온 구조를 재검토해, 예외 인정 범위를 과감히 넓히거나 사실상 폐지하는 쪽으로 방향을 잡는 데 있다. 지금까지는 각 건별로 "수출 가능한 품목을 찾아 예외를 허용하는 방식"이었다면, 앞으로는 처음부터 수출을 염두에 두고 법·제도와 정부 조직을 다시 설계하는 방식으로 패러다임을 바꾸겠다는 것이다. 이를 통해 일본은 호주형 모가미급을 포괄적 모델로 삼아 인도·태평양 역내 제3국으로 수출을 확장하는 구상까지 모색하고 있다는 관측이 제기된다. ◆'무기 수출 대국' 노리는 일본… K-방산과 정면 경쟁 구도 = 모가미급 11척 수출 계약은 일본이 '전쟁 가능한 국가' 논쟁을 넘어, 방위산업을 본격적인 수출·성장 산업으로 삼겠다는 의지를 대외적으로 드러낸 신호탄이라는 지적이다. 일본은 이번 사례를 발판으로 호주·영국·인도 등 인도·태평양 파트너 국가에 대한 함정·미사일·센서 체계 수출을 확대하고, 자국 조선·방산업계의 생산 기반을 유지·확대하는 선순환을 노리고 있다. 반면, 한국은 리튬이온 배터리 탑재 재래식 잠수함과 전차·자주포 패키지 계약을 앞세워 중동·동유럽·동남아 시장에서 이미 공격적인 수출 실적을 축적해 왔다. 그 결과로 양국은 글로벌 해양·지상 방산 시장에서 정면으로 부딪치는 '창과 방패의 경쟁 구도'로 빠르게 재편되고 있다. 일본이 호주에서 전후 최대 호위함 딜을 따냈다면, 한국은 폴란드 등에서 초대형 패키지 계약을 기반으로 연간 방산 수출 200억~300억달러를 노리는 상황이다. 인도·태평양과 중동을 축으로 한 '한일 방산 수출대전'이 본격 점화된 것으로 보인다. gomsi@newspim.com 2026-04-21 00:48

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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