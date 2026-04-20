김영환 충북지사 "AI 중심 미래 산업구조 전환 구축 필요"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 김영환 충북지사는 20일 충북의 기존 성장축을 재정비하며 AI(인공지능) 중심 미래 산업구조로의 전환을 서둘러야 한다고 역설했다.

김 지사는 이날 열린 확대간부회의에서 "충북은 반도체·이차전지 주력 산업과 바이오·화장품·식품 등을 기반으로 성장해 왔다"며 "현재 성장동력을 유지·확장하면서 새로운 성장 여력을 확보할 전략적 판단 시기"라고 진단했다.

김영환 충북지사가 20일 확대간부회의를 주재하고 있다.[사진=충북도] 2026.04.20 baek3413@newspim.com

특히 AI를 미래 핵심 동력으로 꼽으며 "모든 산업이 AI 중심으로 재편되는 상황에서 충북 제조업 기반 위에 AI 밸류체인을 구축해야 한다"고 강조했다.

AI 데이터센터 유치, 투자유치 전략, 앵커기업 발굴, 글로벌 기업 연계 등을 종합 검토할 것을 주문했다.

김 지사는 AI 산업의 핵심 조건인 에너지·냉각 문제를 지적하며 충북의 수자원을 차별화 경쟁력으로 제시했다.

그러면서 "AI 데이터센터 운영에 전력과 냉각이 필수인데 충북은 풍부한 수자원을 보유했다"며 "충주호·대청호 수계 활용, 수열에너지와 데이터센터 연계 방안 등을 적극 모색해야 한다"고 말했다.

김 지사는 아울러 "인문·지리적 조건과 산업 전략을 결합해 충북만의 경쟁력을 확보하라"며 관련 부서에 실행 가능성과 구체적 추진 방안을 면밀히 검토할 것을 지시했다.

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