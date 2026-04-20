진주시, 참깨·들깨 재배기술 현장교육…농업인 생산성 향상 지원

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농촌 고령화로 기계화 보급 필수

농업인 소득 증대 및 경쟁력 강화

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 정촌면 농업인을 대상으로 참깨·들깨 재배기술 현장교육을 실시하며 생산성 향상 지원에 나섰다.

경남 진주시가 20일 정촌면사무소 회의실에서 관내 참깨·들깨 재배 농업인 70여 명을 대상으로 '찾아가는 품목별 상설교육'을 실시하고 있다.[사진=진주시] 2026.04.20

시는 20일 정촌면사무소 회의실에서 지역 농업인 70여 명이 참석한 가운데 '찾아가는 품목별 상설교육'을 진행했다.

농촌 고령화로 제초 등 노동 부담이 커지는 상황을 고려해 기계화와 최신 재배기술 보급에 초점을 맞췄다. 생산성 향상과 병해충 대응 역량 강화가 주요 목표다.

이날 국립식량과학원 소속 이정은·김정인 연구사가 강사로 나서 유지작물 수급 동향, 우수 품종, 병해충 및 생리장해 대응, 고품질 생산 기술 등을 사례 중심으로 설명했다.

진주지역 참깨·들깨 재배면적은 약 100ha 규모로, 정촌면 작목반을 중심으로 원료곡 생산이 이뤄지고 있다. 생산물은 남부농협이 수매해 가공업체 ㈜참이들이에 공급되며, 참기름·들기름 제품은 미국과 일본 등으로 수출되고 있다.

시는 현장 방문형 교육을 통해 농업인의 접근성과 만족도를 높이고, 지역 특화 품목 경쟁력 강화와 농가 소득 증대에 지속적으로 나설 계획이다.

news2349@newspim.com