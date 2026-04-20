충북도 '사람 중심' 교통환경 개선 추진... 4년간 372억 투입

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어린이·노인 보호구역 852곳 정비

교통문화지수 'B등급' 목표

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 반복되는 어린이·고령 보행자 사고를 줄이기 위해 '사람 중심 교통'으로 정책의 축을 전환한다.

사고 유형과 보행 특성을 과학적으로 분석해 시설을 개선하고, 현장 중심 교육을 늘리는 방식으로 2029년까지 교통안전 체질 개선에 나선다.

20일 이동옥 충북도 행정부지사가 교통안전 정책에 대한 언론 브리핑을하고 있다.[사진=충북도] 2026.04.20 baek3413@newspim.com

20일 도에 따르면 지난해 도내 보행 어린이 교통사고는 85건(부상 87명)으로 집계됐으며, 이 중 55%가 하굣길인 오후 2시부터 6시 사이에 집중됐다.

고령 보행자 사고는 368건으로 사망 22명, 부상 353명에 달했다.

교통문화 수준을 가늠하는 지표도 하락했다.

충북의 교통문화지수는 2024년 8위(C등급)에서 2025년 12위(D등급)로 떨어졌다.

이에 도는 지난해 6월부터 11개 시·군과 함께 어린이 보호구역 719곳, 노인 보호구역 596곳을 전수 조사해 개선이 필요한 지점을 추려냈다.

이를 토대로 '안전한 도로 환경', '바른 교통문화', '체감형 교육' 등 3대 과제를 설정했다.

핵심은 데이터 기반 정비다. 2026년부터 4년간 총 372억 원을 들여 보호구역과 사고 다발지 852곳을 손본다.

어린이 보호구역 408곳에 198억 원, 노인 보호구역 421곳에 148억 원, 사고 다발지 23곳에 26억 원이 투입된다.

연도별로는 올해 122억 원을 시작으로 2027년 90억 원, 2028년 87억 원, 2029년 73억 원이 배정됐다.

특히 올해는 시급 구간 41곳을 추가 반영해 당초 88억 원에서 122억 원으로 사업 규모를 키웠다.

기존의 시·군 균등 배분에서 벗어나 사고 유형별 위험 요인을 분석해 감속 유도시설, 시인성 개선 시설 등을 맞춤형으로 확충하는 것이 특징이다.

보호구역 중심의 문화 개선도 병행한다. 최근 3년간 어린이 사고 다발 지역을 추려 초등학교 45곳을 대상으로 하굣길 시간대 집중 캠페인을 연 60회 이상 실시한다.

20일 이동옥 충북도 행정부지사가 교통안전 관련 언론 브리핑을하고 있다.[사진=충북도] 2026.04.20 baek3413@newspim.com

약 2만 6000명의 학생을 대상으로 '찾아가는 교통안전 교육'도 확대한다.

교육청과 협력해 배움터지킴이 인력 보강이 필요한 학교에는 추가 배치도 추진한다.

고령층을 위해서는 복지시설과 경로당을 찾아가는 교육을 240회, 1만 6000명 규모로 운영한다.

생활 밀착형 교육도 강화된다.

안전체험관과 교육청 등과 협업해 교통 약자 맞춤 교육을 늘리고, 운수 종사자 약 1만 8000명을 대상으로 한 전문 교육을 내실화한다.

도는 2026년 교통문화지수 'B등급' 진입을 목표로 시·군별 관리에 나선다.

전문성 확보, 정책 이행도, 예산 확보, 사업용 차량 안전관리 등 4대 지표를 중심으로 맞춤형 개선안을 적용한다.

특히 등급이 낮은 증평·진천(E등급), 음성(D등급)은 집중 관리 대상이다.

김영환 지사는 "도민 안전을 최우선에 두고 보행자가 안심할 수 있는 환경과 성숙한 교통문화를 동시에 구축하겠다"며 "현장 참여와 협력이 성과를 좌우하는 만큼 도민의 적극적인 동참이 필요하다"고 말했다.

baek3413@newspim.com