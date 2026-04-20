전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.20 (월)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

탑머티리얼, 무전구체 기반 LFP 합성기술 특허 등록

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 탑머티리얼이 20일 무전구체 기반 LFP 합성 기술 특허 등록을 완료했다.
  • 플럭스 도입으로 입자 제어와 성능을 개선해 기존 한계를 극복했다.
  • LFP 개발 고도화와 양산 준비를 통해 시장 경쟁력을 강화한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

플럭스 도입으로 성능·생산성 개선, 차세대 LFP 상용화 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 이차전지 토털솔루션 전문기업 탑머티리얼은 '무전구체 기반 LFP 합성 기술'에 대한 특허 등록을 완료하고 시장 경쟁력 강화에 나선다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 해당 기술은 기존 LFP 제조 방식과 달리 전구체를 사용하지 않고 원료를 직접 반응시켜 합성하는 '무전구체' 기술에 새로운 공정 요소를 적용했다. 특히 기존 무전구체 공정의 구조적 한계를 비롯해 성능과 생산성을 동시에 개선함으로써 차세대 LFP 기술 경쟁의 핵심 변곡점이 될 것이라고 설명했다.

기존 LFP 생산은 인산철(FePO4) 전구체를 먼저 만든 뒤 리튬과 반응시키는 방식으로, 공정이 복잡하고 폐수 발생 등 환경 부담이 있었다. 이를 개선하기 위한 무전구체 기술이 주목받고 있지만, 입자 제어가 어려워 성능 저하와 불순물 증가 문제가 있었다.

LFP입자의 SEM이미지. [사진=탑머티리얼]

탑머티리얼은 이러한 한계를 해결하기 위해 합성 과정에 '플럭스(Flux)'를 도입했다. 이를 통해 입자 성장 과정을 정밀하게 제어해 결정 구조 안정성과 입자 크기 최적화를 동시에 구현했다. 그 결과 불순물 생성이 감소하고 전기화학적 성능이 개선됐으며, 고속 충·방전 환경에서도 안정적인 출력 특성을 확보했다.

특히 탑머티리얼은 2017년부터 양극재 개발을 본격화하며 타 업체와의 기술 격차 확보를 위해 공정 핵심 요소인 첨가제 기술에 집중 연구 및 개발을 진행해왔다. 또한 경쟁사 대비 차별화된 공정 경쟁력을 확보하기 위해 전구체 공법 개발과 병행하여 초기 단계부터 무전구체 합성 공법 개발에 주력해 왔으며, 이를 기반으로 독자적인 미세구조 제어 및 성능 개선 기술을 축적해왔다.

더불어 이번 특허 기술은 단순히 공정을 단축하는 수준을 넘어 미세구조 제어와 성능 안정성을 동시에 확보할 수 있는 방향으로 기술을 고도화했다는 점에서 고무적이라고 전했다.

이외에도 탑머티리얼은 현재 LFP 기술 개발을 단계적으로 고도화하고 있다. 전구체 기반 공정을 활용한 '3세대 LFP' 개발을 완료했고, 현재 평택공장에서 양산을 위한 설비 구축과 시운전 및 양산 테스트 준비를 진행 중이다. 또한 차세대 기술 확보를 위해 전구체를 활용한 '4세대 LFP' 개발도 완료했으며, 해당 기술의 양산 적용 가능성을 검증하기 위한 파일럿 테스트를 병행하고 있다.

탑머티리얼 관계자는 "무전구체 기술은 향후 배터리 소재 시장의 중요한 방향성이 될 것"이라며 "기존 공정 및 첨가제 기술을 바탕으로 차별화된 경쟁력을 확보하고 있다"고 밝혔다. 이어 "양산 준비와 파일럿 테스트를 기반으로 차세대 LFP 소재 상용화를 본격 추진할 계획"이라고 덧붙였다.

한편 탑머티리얼은 코스닥 상장사인 이차전지 자동화시스템 전문기업 코윈테크가 대주주로 참여하고 있다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
사진
국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동