스마일게이트, 장애 아동 지원 캠페인 3종 실시

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게임·달리기·예술 활동 통해 건강권과 문화향유권 증진

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트 희망스튜디오는 제46회 장애인의 날을 맞아 장애 아동 지원 캠페인 3종을 20일 실시한다.

첫 번째는 AI 스타트업 마이오렌지와 함께하는 '함께 응원해요, 장애 아동의 운동회!' 캠페인이다. 병원 생활로 외부 활동이 제한된 장애 아동과 가족의 재활 의지를 높이기 위해 마련됐다.

스마일게이트 희망스튜디오는 제46회 장애인의 날을 맞아 장애 아동 지원 캠페인 3종을 20일 실시한다. [사진= 스마일게이트]

10일부터 6월 30일까지 플랫폼에서 기부금을 모은다. 이용자들이 장애 아동을 응원하는 달리기 콘셉트 웹 미니게임 '페이스메이커'를 즐기며 기부에 참여할 수 있다.

두 번째는 유저 참여형 소셜 임팩트 활동 'CREATing'에서 선정된 '피크챌린지'다. 16일부터 10월 31일까지 러닝이나 걷기 등 자신이 설정한 목표를 달성한 참가자가 장애 아동을 위해 기부금을 조성한다.

세 번째는 발달 장애 예술가 지원 사회적 기업 스프링샤인과 협력하는 '샤이닝 프로젝트'다. 20일부터 8월 31일까지 진행되며, 발달장애인이 예술적 재능을 통해 사회와 소통하고 자아를 실현할 수 있도록 문화 예술 창작 프로그램을 지원한다. 일정 금액 이상 기부한 참여자에게는 다양성 예술가와 발달 장애 아티스트가 만든 특별 굿즈를 제공한다.

권연주 희망스튜디오 이사는 "이번 캠페인은 장애 아동들이 신체 활동과 예술 활동을 마음껏 누릴 수 있도록 다양한 이해관계자가 각자의 역량을 기반으로 지원하는 데 의의가 있다"고 말했다.

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