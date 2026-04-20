안민석 "위기 학생, 48시간 이내 지원...경기 에듀-케어 네트워크 구축"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교육지원청 중심 '민·관 협력 거버넌스' 공약 발표

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 예비후보가 위기에 처한 학생을 발견한 후 48시간 이내에 실질적인 지원을 완료하는 '경기 에듀-케어 네트워크' 구축 공약을 발표하며 교육 복지의 속도 혁명을 예고했다.

'경기 에듀-케어 네트워크' 구축 공약을 발표하며 교육 복지의 속도 혁명을 예고했다. [사진= 안민석 경기도교육감 예비후보 선거캠프]

안 예비후보는 20일 보도자료를 통해 "아이들의 위기는 기다려주지 않는다"며 "학교와 지역사회를 하나로 잇는 통합 복지 플랫폼을 통해 단 한 명의 아이도 소외되지 않는 경기도를 만들겠다"고 밝혔다.

이번 공약의 핵심은 학교, 지자체, 복지기관, 의료기관 등이 참여하는 '민·관 협력 거버넌스' 구축이다. 안 예비후보는 그동안 각 기관 간의 칸막이 행정과 복잡한 절차 때문에 정작 도움이 필요한 시점에 지원이 이뤄지지 못했던 고질적인 문제를 해결하겠다는 의지를 보였다.

특히 '원스톱 에듀-케어' 온라인 시스템을 도입해 위기 상황 발생 즉시 정보를 공유하고, 학생에게 필요한 복지 서비스를 자동으로 매칭해 '발굴 후 48시간 이내 지원'이 가능한 체계를 구현할 방침이다.

현장 교사들의 업무 부담을 줄이기 위한 실질적인 대안도 포함됐다. 안 예비후보는 위기 학생이 발생했을 때 교사가 직접 외부 기관을 수소문해야 했던 기존 구조를 개선하겠다고 약속했다.

이를 위해 '순회 복지 코디네이터' 제도를 도입, 전문가가 학교를 직접 방문해 상담과 자원 연계를 수행하도록 함으로써 교사들이 교육 본연의 역할에 집중할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.

안 예비후보는 "교육지원청을 중심으로 지역 내 복지 자원을 적극 활용하는 상생 모델을 구축하겠다"며 "학교 안팎 어디서든 아이들이 안전하게 보호받고 성장할 수 있도록 공교육의 책임을 다하겠다"고 강조했다.

교육계에서는 이번 정책이 실현될 경우, 소규모 학교나 복지 사각지대에 놓인 학생들에게 신속하고 촘촘한 안전망을 제공하는 획기적인 전환점이 될 것으로 내다보고 있다.

beignn@newspim.com