전남도, '메가시티 협력 첨단산업 육성지원' 공모에 선정

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강원·제주와 AI 메디뷰티 개발…66억 투입

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 강원·제주와 공동으로 추진한 'AI 기반 메디뷰티 소재 및 피부진단 플랫폼 개발' 사업이 산업통상자원부의 2026년 메가시티 협력 첨단산업 육성지원(R&D) 공모에 선정됐다고 20일 밝혔다.

이번 사업은 초광역권 발전계획에 따른 융합바이오 분야 협력 과제로, 지역 간 연계를 통한 첨단 신산업 육성을 목표로 한다.

초광역 메디뷰티산업 육성 비전 및 추진전략 이미지. [사진=전남도] 2026.04.20 ej7648@newspim.com

전남·강원·제주는 지역별 강점을 결합해 공동 추진하며, 2026년부터 2027년까지 국비 46억 원을 포함해 총 66억 원이 투입된다.

주요 내용은 ▲바이오소재 기반 고기능성 메디뷰티 소재 개발 ▲피부 데이터 표준화 및 실시간 통합관리 플랫폼 구축 ▲개인 맞춤형 뷰티소재 추천 AI 모델 개발 등이다.

전남에서는 전남지역산업진흥원, 전남바이오진흥원, 동신대 산학협력단, ㈜바이오에프디엔씨가 참여해 피부 마이크로바이옴 개선과 파이토케미컬 기반 펩타이드 개발, 플랫폼 구축을 맡는다.

전남도는 이번 사업이 과학기술 기반의 맞춤형 뷰티 산업 전환에 대응하고, AI와 바이오소재를 결합한 메디뷰티 경쟁력 강화와 지역 기업의 시장 진출 확대에 기여할 것으로 기대하고 있다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 "초광역 협력을 통해 바이오소재 산업 고도화와 글로벌 시장 진출 기반을 마련하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com