동국생명과학, 이오파미돌 CEP 획득

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

유럽·중국·일본 공급망 완성

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 동국생명과학이 이오파미돌 원료의약품(API)에 대해 유럽의약품품질위원회(EDQM) 원료의약품 품질 인증(CEP)을 획득했다고 20일 밝혔다. 취득일은 지난 16일이다.

CEP는 유럽 의약품 시장 진입의 핵심 요건으로, 이번 인증으로 동국생명과학은 유럽·중국·일본 3개 권역을 연결하는 글로벌 조영제 공급망 체계를 갖추게 됐다.

이오파미돌은 CT 검사에 사용되는 비이온성 요오드 조영제다. 동국생명과학은 앞서 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 MRI 조영제 가도부트롤 API 허가를 취득했으며, 일본에서는 가도부트롤 API를 적용한 완제의약품 제조사가 일본 의약품의료기기종합기구(PMDA) 판매 허가를 획득해 현지 공급 기반을 확보한 상태다.

동국생명과학 로고. [사진=동국생명과학]

이에 따라 동국생명과학의 글로벌 사업 구조는 ▲유럽 CEP 인증 기반 시장 진입 ▲중국 NMPA API 허가 ▲일본 PMDA 기반 공급망 확보로 구성된다.

조영제 원료 사업은 높은 진입장벽과 고객사 전환 비용 특성으로 공급망 진입 후 안정적인 매출이 지속되는 구조다.

동국생명과학 관계자는 "지속적인 품질 고도화와 생산 역량 강화를 통해 해외 매출 비중을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com