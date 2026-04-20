[H리그] '득점왕' 여자부 최지혜·남자부 이요셉, 정규리그 MVP

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국핸드볼연맹은 20일 '2025-2026 핸드볼 H리그' 정규리그 MVP로 여자부 최지혜(SK 슈가글라이더즈)와 남자부 이요셉(인천도시공사)이 선정됐다고 발표했다.

이번 MVP 선정에는 연맹 투표인단과 기자단, H리그 남녀 14개 구단 지도자가 참여했다. 여자부 최지혜는 27.7%, 남자부 이요셉은 64.8%의 득표율을 기록하며 최고의 별로 뽑혔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자부 정규리그 MVP 최지혜(왼쪽)와 남자부 정규리그 MVP 이요셉. [사진=한국핸드볼연맹] 2026.04.20 psoq1337@newspim.com

최지혜는 SK 슈가글라이더즈의 '21전 전승 우승'이라는 대기록을 썼다. 155골로 득점왕을 차지한 것은 물론, 도움 73개를 보태며 팀 화력을 이끌었다. 이적 첫해 적응기라는 우려를 비웃듯 공격 포인트 228개를 쓸어 담았다.

남자부에서는 이요셉이 3년 만에 왕좌를 탈환했다. 이요셉은 166골(득점 1위)과 82도움(어시스트 2위)을 기록하며 인천도시공사를 정규리그 정상에 올렸다.

연맹은 지난 18일과 19일 양일에 걸쳐 시상식을 열고 두 선수에게 트로피와 상금 300만원을 전달했다.

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