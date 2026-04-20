오유경 식약처장 "의약품 점자 표시 품목 단계적 확대"

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장애인의 날 맞아 의약품 점자 표시업체 녹십자 방문

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 오유경 식품의약품안전처 처장은 장애인의 날(4월 20일)을 맞아 의약품 점자 표시와 관련해 "의무 표시 대상품목을 단계적으로 확대해 나가되, 현장의 다양한 의견을 충분히 반영해 제도가 안정적으로 정착될 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

오 처장은 20일 충북 음성 녹십자를 찾아 "점자 표시는 시각장애인의 안전한 의약품 사용을 위한 중요한 요소"라며 이같이 밝혔다. 녹십자는 점자 표시 의무대상이 아닌데도 의약품 용기·포장에 점자 표시를 자발적으로 하고 있는 업체다.

오유경 식품의약품안전처 처장 [사진=뉴스핌 DB]

오 처장은 현장에서 점자가 표시된 의약품 포장을 직접 확인하고, 점자 규격의 적합 여부를 측정·판독하는 문안검사기 시연을 통해 실제 현장에서의 점자 품질 관리현황을 점검했다.

오 처장은 자재 관리체계 정비, 설비 투자, 품질 관리 방안 등 녹십자가 점자 표시제 도입 과정에서 겪은 어려움 등에 대해서도 들었다.

현장에는 한국시각장애인연합회 관계자도 참석해 점자 표시의 활용성 및 개선 필요사항에 대한 의견을 공유하고 "점자 표시를 통해 시각장애인이 의약품 정보를 쉽게 확인할 수 있게 된 점은 매우 의미 있는 변화"라며, "더 많은 업체들이 점자 표시에 참여해주기를 기대한다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com