'경북도지사 3선 도전' 이철우 "장애인이 불편없이 살아가는 경북 건설"

"주택 개조·이동권·돌봄·자립 지원 확대... 공공시설 무장애 환경 개선 추진"

20일, SNS 통해 "장애인은 우리 가족이자 이웃"… 따뜻한 공동체 정신 회복 강조

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 국민의힘 이철우 경북도지사 후보가 '공공시설 무장애 환경개선 추진' 등을 담은 장애인 공약을 제시했다.

이 후보는 장애인의 날인 20일, 자신의 SNS를 통해 "장애인의 날과 장애인 주간을 맞아 '장애인이 불편 없이 살아가는 경북'을 만들겠다"며 장애인 주거·이동·돌봄·일자리·자립 생활을 아우르는 장애인 정책 공약을 발표했다.

국민의힘 이철우 경북도지사 후보가 '장애인의날'인 20일, 자신의 SNS를 통해 '장애인이 불편없이 살아가는 경북 건설'위한 장애인 공약을 제시했다.[사진=이철우 예비후보 캠프] 2026.04.20 nulcheon@newspim.com

이 후보는 "오늘은 마흔여섯 번째 맞는 장애인의 날"이라며 " '당연한 일상, 모두가 누릴 수 있도록'이라는 올해의 슬로건이 마음 깊이 와닿는다"고 밝히고 "장애인은 모두 우리의 가족이거나 친척이거나 이웃"이라며 "따뜻한 공동체 정신을 경북에서부터 회복하도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

이 후보는 특히 "장애인의 날과 장애인 주간이 장애인의 삶을 더 세심하게 살피고 실질적인 변화를 만드는 계기가 돼야 한다"며 "단순한 기념을 넘어 이동·돌봄·주거·자립·일자리 전반에 남아 있는 장벽을 하나씩 없애는 것이 진정한 장애인 정책의 출발점이 돼야 한다"고 강조했다.

그러면서 이 후보는 '장애인이 불편 없이 살아가는 경북'을 위해 "▲장애인 주택 개조 확대 ▲이동권 보장 강화 ▲돌봄 및 자립 지원 확대 ▲공공시설 무장애 환경 개선 ▲장애인 일자리 확충 ▲지역사회 자립 생활 기반 강화를 중점 추진하겠다"고 약속했다.

이철우 후보는 "장애인 정책은 시혜가 아니라 함께 살아가는 공동체의 기본 책무"라며 "장애 때문에 집에서 불편하고, 길에서 불안하고, 돌봄 앞에서 가족이 지치고, 자립의 기회에서 밀려나는 일이 없도록 하겠다"고 거듭 '공공시설 무장애 환경 개선 추진'을 강조했다.

이 후보는 또 "장애인의 날과 장애인 주간을 맞아 다시 한 번 우리 사회의 기준을 돌아봐야 한다"고 강조하며 "경북이 먼저 작은 불편을 없애고 큰 장벽을 허무는 포용의 행정을 실천하겠다. '장애인이 불편 없이 살아가는 경북, 모두가 함께 당연한 일상을 누리는 경북'을 반드시 만들겠다"고 약속했다.

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