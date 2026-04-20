나주시, 영산포 홍어거리 정비…미식·역사 결합 관광지 부상

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[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 나주시가 영산포 홍어거리를 중심으로 미식과 역사·문화 자원을 결합한 체류형 관광지 조성에 나섰다.

20일 나주시에 따르면 시는 봄철 관광 성수기를 맞아 홍어거리 일대 노후시설을 정비하고 보행 안전시설, 야간 조명, 안내표지판 등을 개선해 방문 환경을 대폭 보완했다.

영산포 홍어거리. [사진=나주시] 2026.04.20 ej7648@newspim.com

이번 사업은 단순한 환경 정비를 넘어 '남도음식거리 명품화' 이미지를 강화하기 위한 조치로 지난해 추진한 '남도음식거리 조성사업'의 성과를 확장하는 데 중점을 뒀다.

홍어거리는 기존 사업을 통해 홍스타, 리리, 돈돈이, 추추 등 캐릭터 조형물과 스토리텔링 종합안내판, 쉼터, 벽화 등을 조성해 관광 기반을 구축했으며 올해는 '맛으로 잇는 나주, 맛잇나 미식여행' 지정 명소로 운영되며 관광객 유입 효과를 높이고 있다.

600년 전통의 홍어 음식과 함께 거리 곳곳의 캐릭터 포토존은 젊은 관광객에게 큰 호응을 얻어 새로운 미식 관광 명소로 자리 잡고 있으며 인근 역사 문화 자원과의 연계도 강점으로 꼽힌다.

영산포 역사 갤러리에서는 영산포의 변천사와 홍어의 유래를 살펴볼 수 있으며 타오르는 강 문학관에서는 지역을 배경으로 한 문학 세계를 체험할 수 있고 여기에 영산강 황포돛배 체험이 더해지며 미식과 역사, 체험을 아우르는 관광 코스를 제공하고 있다.

강용곤 나주시 보건소장은 "관광 인프라와 캐릭터 콘텐츠를 지속 강화해 차별화된 미식 관광 경험을 제공하겠다"며 "캐릭터 굿즈 개발 등을 통해 대표 미식 관광지로 육성하겠다"고 밝혔다.

나주시는 향후 서비스 교육과 콘텐츠 발굴을 병행해 남도음식거리 명품화 사업을 지속 확대할 계획이다.

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