거창군, 공중보건의 5명 임명…의료공백 대응 강화

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의료 공백 우려 권역별 순회진료 시행

비대면 진료와 관리의사 채용 계획

[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 신규 공중보건의사를 배치하고 의료취약지 대응에 나섰다.

군은 2026년도 신규 및 전입 공중보건의사 5명에게 임용장을 수여하고 기본교육을 실시했다고 20일 밝혔다.

이정현 경남 거창군 보건소장(네번째)이 2026년도 신규·전입 공중보건의사 5명에게 임용장을 수여한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=거창군] 2026.04.20

이번에 배치된 인원은 의과 3명, 치과 1명, 한의과 1명이며, 보건소와 각 보건지소에 배치돼 진료와 지역 보건사업을 수행한다. 이들은 의료 접근성이 낮은 농촌지역 주민 건강을 책임지는 역할을 맡는다.

다만 의과 공중보건의는 전년보다 1명 줄어든 상황이다. 군은 이에 따른 의료 공백을 줄이기 위해 권역별 순회진료와 비대면 진료를 병행할 방침이다.

권역별로는 주상·웅양·고제, 북상·위천·마리, 남상·신원, 남하·가조·가북 등 4개 권역에 각각 1명씩 배치를 유지하고, 보건소 인력은 기존 2명에서 1명으로 조정했다.

군은 공중보건의 감소 추세에 대응하기 위해 보건소 관리의사 채용도 병행 추진해 의료 서비스 공백을 최소화할 계획이다.

이정헌 보건소장은 "의료기관 접근이 어려운 농촌지역에서 공중보건의사의 역할은 매우 중요하다"며 "의사로서 사명감을 갖고 지역주민을 가족처럼 생각하며 세심한 진료에 힘써달라"고 말했다.

yun0114@newspim.com