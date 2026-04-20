수원시 찾은 맨유 레전드 선수들, SNS 통해 수원 관광 자원 사진 확산되나

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지난 19일 박지성, 라이언 긱스, 파트리스 에브라 등 수원화성 일대 찾아...저녁에는 수원삼성블루윙즈 레전드 선수들과 경기

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터유나이티드(맨유) 레전드 선수들이 지난 19일 수원을 방문해 수원의 역사와 문화를 체험했다.

오지에프씨(OGFC) 선수들이 19일 장안문 앞에서 기념촬영을 하고 있다(사진제공=슛포러브). [사진=수원시]

20일 수원특례시에 따르면 박지성, 라이언 긱스, 파트리스 에브라, 리오 퍼디난드, 판데르 사르 등 맨유의 전성기를 이끈 전설적인 선수들로 구성된 오지에프씨(OGFC, The originals FC)는 연무대에서 국궁을 체험한 뒤 화성어차를 타고 장안문, 연무대 등 수원화성 일대를 찾았다.

점심 메뉴는 수원왕갈비였다. 수원시는 선수들에게 수원양조장협의회 업체가 생산한 전통주, 수원 방문의 해 기념품 등을 증정했다.

오지에프씨(OGFC)는 축구 콘텐츠·이벤트 제작사 '슛포러브'의 기획으로 탄생한 신생 독립 구단이다. 수원시가 수원 방문의 해 홍보를 위해 슛포러브에 오지에프씨 선수들의 수원 역사·문화 체험을 제안하면서 이날 방문이 이뤄졌다. 오지에프씨(OGFC)는 이날 저녁 수원월드컵경기장에서 수원삼성블루윙즈의 레전드 선수들과 경기했다.

수원시 관계자는 "선수들의 에스엔에스(SNS)를 통해 수원의 관광 자원 사진이 확산되고 있다"며 "수원 방문의 해를 맞아 이뤄진 맨유 레전드 선수들의 수원 역사문화 체험은 수원을 전 세계에 널리 알리는 데 큰 도움이 될 것"이라고 기대했다.

ssamdory75@newspim.com