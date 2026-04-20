김중남 강릉시장 예비후보 "강릉 영상문화 산업 발전' 논의

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 김중남 강릉시장 예비후보가 20일 지역 영화인들과 간담회를 열어 영상문화 산업 발전을 논의했다.
- 김 후보는 정동진 독립영화제 안정적 운영을 위한 행정·재정 지원과 서부시장 공실을 창작공간으로 활용할 방안을 제시했다.
- 콘텐츠 진흥원 유치로 문화예술을 강릉의 미래 먹거리 산업으로 발전시키겠다고 밝혔다.
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 김중남 강릉시장 예비후보는 지역 영화인들과 간담회를 갖고 강릉의 영상문화 산업 발전과 창작 환경 개선을 논의했다고 20일 밝혔다.
이번 간담회는 강릉 지역에서 활동하는 영화감독, 제작자와 문화예술 관계자들이 참석한 가운데 현장의 애로사항을 청취하고 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 이뤄졌다.
김 후보는 정동진 독립 영화제에 대한 특별한 애정을 표현하며 "정동진 영화제는 강릉 영상 문화의 소중한 자산이자 시민과 영화인들의 자랑"이라고 밝혔다. 그는 안정적인 운영을 위해 행정적·재정적 지원 방안을 마련하겠다고 약속했다.
또 서부시장의 빈 공실을 영화인에게 개방하여 편집실과 작업실 등 다양한 창작 공간으로 활용할 방안을 제시한데 이어 행정의 독단적인 결정으로 미디어센터가 닫힌 것은 문제가 있다고 비판했다.
마지막으로 김 후보는 강릉에 콘텐츠 진흥원을 유치해 문화 예술을 강릉의 미래 먹거리 산업으로 발전시키겠다는 계획을 공유했다.
onemoregive@newspim.com