김중남 강릉시장 예비후보 "강릉 영상문화 산업 발전' 논의

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 김중남 강릉시장 예비후보는 지역 영화인들과 간담회를 갖고 강릉의 영상문화 산업 발전과 창작 환경 개선을 논의했다고 20일 밝혔다.

김중남 예비후보와 지역 영화인들이 간담회 후 기념사진을 찍고 있다.[사진=김중남 선거사무소] 2026.04.20 onemoregive@newspim.com

이번 간담회는 강릉 지역에서 활동하는 영화감독, 제작자와 문화예술 관계자들이 참석한 가운데 현장의 애로사항을 청취하고 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 이뤄졌다.

김 후보는 정동진 독립 영화제에 대한 특별한 애정을 표현하며 "정동진 영화제는 강릉 영상 문화의 소중한 자산이자 시민과 영화인들의 자랑"이라고 밝혔다. 그는 안정적인 운영을 위해 행정적·재정적 지원 방안을 마련하겠다고 약속했다.

또 서부시장의 빈 공실을 영화인에게 개방하여 편집실과 작업실 등 다양한 창작 공간으로 활용할 방안을 제시한데 이어 행정의 독단적인 결정으로 미디어센터가 닫힌 것은 문제가 있다고 비판했다.

마지막으로 김 후보는 강릉에 콘텐츠 진흥원을 유치해 문화 예술을 강릉의 미래 먹거리 산업으로 발전시키겠다는 계획을 공유했다.

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