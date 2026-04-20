"청년 정주 '선순환' 구축"...대전시교육청 '희망인재 추진단' 출범

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[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시교육청은 교육발전특구 핵심 사업인 '대전희망인재' 운영을 체계적으로 지원하기 위해 추진단을 구성하고 공식 출범했다고 20일 밝혔다.

'대전희망인재'는 지역 내 직업계고 졸업생 중 지역 기업에 취업해 대전에서 성장 및 정주를 희망하는 우수 인재를 선발하고 취업, 후학습, 정주 여건 개선 등을 종합 지원하는 사업이다.

지난해 진행된 대전희망인재 지역기업 탐방 프로그램 모습.[사진=대전시교육청] 2026.04.20 jongwon3454@newspim.com

이번 추진단은 '대전희망인재 협의체'와 '대전희망인재 T/F' 두 축으로 구성된다.

먼저 협의체는 교육청과 시청, 관계 기관, 지역 대학, 협약 기업, 특성화고 관계자가 참여하는 지역 거버넌스 의사결정 기구다. 대전희망인재 선정 기준 심의와 최종 선정 승인, 협약 기업의 채용 및 지원 방안 수립, 지역 정착을 위한 다양한 지원 방안 논의, 지역 대학과의 학위 과정 연계 방안 모색 등 역할을 맡는다.

특히 선정 과정에 지역사회의 다양한 주체가 직접 참여함으로써 사업의 공정성과 신뢰성을 높이게 된다.

또 대전희망인재 T/F는 대전 직업계고 교사들로 구성된 현장 실행 기구로 운영 방안 수립과 프로그램 기획, 학교 연계 홍보 및 모니터링을 맡을 예정이다.

추진단은 오는 23일 제1차 협의회를 개최해 사업 추진 방향과 선정 기준안을 공유하고 기관별 역할 분담 및 정주 지원 방안을 본격 논의할 예정이다.



김영진 대전시교귱청 과학직업정보과장은 "이번 추진단 출범이 지역 소중한 인재가 성장하고 정착하는 기반을 만들어가는 출발점"이라며 "앞으로도 지역 특화 산업과 연계한 직업교육 모델을 지속적으로 고도화해 학생 미래 성장과 지역 발전이 함께 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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