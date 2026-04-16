대전시교육청, 초등교원 '우수 수업 사례 발굴' 워크숍 개최

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[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시교육청은 교사들 자발적 연구 노력을 지원하고 수업 우수 사례를 확산하기 위해 초등 교원 108명을 대상으로 '비대면 워크숍'을 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 워크숍은 2025학년도 초등 수업 혁신 사례 연구대회 전국 1등급 입상자 연구 사례 발표와 2026학년도 연구대회 설명회로 진행됐다. 이를 통해 전년도 연구대회에 참여한 교사의 연구 과정에 대한 노하우와 수업에 대한 고민을 함께 나누는 자리가 마련됐다.

대전시교육청 전경 [사진=뉴스핌DB]

시교육청은 교육과정에서 추구하는 인간상과 핵심 역량을 반영한 학생 참여 중심 수업과 과정 중심 평가가 구현되는 수업 혁신 사례를 발굴하고 있다.

특히 2025학년도에는 전국 수업 혁신 사례 연구대회 운영 결과 초등 교사 32명이 입상하는 성과를 거두기도 했다.

대전시교육청 초등교육과 관계자는 "이번 워크숍을 통해 참가 교사들이 연구대회에 대한 이해도를 높이고 우수 사례 공유를 통해 실질적인 도움을 받을 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "교사 수업 전문성 신장과 학생의 깊이 있는 학습을 위한 수업 혁신 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com