대전시교육청, 2026년도 '교육공무직원' 채용 공고...총 291명 선발

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 13일 2026년 교육공무직원 채용시험 계획을 공고한다.
- 8개 직종 총 291명 채용하며 조리실무사 188명으로 가장 많다.
- 원서접수는 22일부터 24일까지 온라인으로 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시교육청은 13일 '2026년 교육공무직원 채용시험 시행계획'을 홈페이지에 공고한다고 밝혔다.
이번 채용은 교육 현장의 안정적인 운영과 교육활동 지원을 위해 추진된다. 채용 예정 인원은 8개 직종 총 291명이다.
분야별 채용 인원은 학교급식을 담당하는 조리실무사가 188명으로 가장 많고 당직실무사 43명, 특수교육실무사 32명, 돌봄전담사 16명, 청소실무사 5명, 교육복지사 4명, 수련지도사 2명, 기숙사생활지도사 1명 순으로 구성됐다.
원서접수는 오는 22일 오전 10시부터 24일 오후 5시까지 온라인 교직원 채용시스템을 통해 진행된다.
이후 다음달 16일 1차 시험과 6월 10일부터 11일까지 2차 시험을 거쳐 7월 3일 최종합격자가 발표될 예정이다.
직종별 응시 자격, 원서 접수 방법 등 자세한 사항은 대전시교육청 홈페이지 '고시-공고'란을 통해 확인할 수 있다.
정현숙 대전시교육청 행정과장은 "직종별 적격자를 선발하여 학교 현장의 교육활동을 적극 지원하겠다"며 "대전시교육청은 누구에게나 평등한 도전의 기회를 보장하고 채용 전 과정에서 공정성과 투명성을 엄격히 준수할 것"이라고 말했다.
jongwon3454@newspim.com