카카오페이, 해외배송 '첫 결제 배송비 10% 할인' 혜택

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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 카카오페이가 해외배송 서비스의 저변 확대를 위해 생애 첫 결제 사용자를 대상으로 '배송비 10% 즉시 할인' 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 프로모션은 오는 6월 30일까지 운영되며 카카오페이를 통해 해외배송을 처음 이용하는 사용자라면 누구나 혜택을 받을 수 있다.

[사진=카카오페이]

카카오페이 해외배송은 예약부터 통관까지 전 과정을 대행하는 '원스톱' 서비스다. 사용자가 송·수신인 정보를 입력 후 물건을 집 앞에 두면 전문 기사가 방문 수거하며 전용 박스를 활용한 재포장과 물품 검수 절차도 대신 처리한다. 특히 '주소 한 번에 입력' 기능으로 영문 주소 입력도 간소화했다.

가격 부담도 획기적으로 낮췄다. 일반 해외 특송과 달리 ▲상품 픽업 ▲재포장 ▲ 검수 비용이 모두 무료로 제공된다. 사용자는 '배송비 계산기'로 예상 비용을 미리 조회하고 예약 신청 후 카카오페이로 결제할 수 있으며 실시간 배송 상태도 카카오톡 알림톡으로 확인할 수 있다.

배송 과정의 투명성과 안전성도 확보했다. 물류센터 내 검수 및 포장 과정을 영상으로 제공하며, 배송 사고 발생 시 물품가액의 100%를 보상하는 유료 옵션 '든든보험'도 선택 가능하다. 현재 서비스 대상 국가는 ▲미국 ▲중국 ▲일본 ▲호주 ▲캐나다 등 주요 5개국이다.

카카오페이는 "이번 프로모션은 해외배송의 문턱을 낮추고 결제부터 배송까지 한 번에 해결되는 사용자 경험을 선사하기 위한 것"이라며 "해외 물류 전문 플랫폼인 델레오코리아와 파트너십을 통해 차별화된 통합 물류 경험을 구축해 나가겠다"라고 밝혔다.

eoyn2@newspim.com