정이한 "사직 야구장, 돔구장으로 건설…관중 3만석·주차공간 5000면 구상"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 개혁신당 정이한 부산시장 후보가 정책 공약으로 사직 야구장을 돔구장으로 재탄생시킬 것을 약속했다.

정 후보는 20일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "낡고 오래된 사직의 심장을 최첨단 '사직 돔구장'으로 다시 뜨겁게 뛰게 만들겠다"고 밝혔다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 개혁신당 정이한 부산시장 후보가 20일 오후 3시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 정책 공약을 발표하며 '사직 돔구장'에 대해 설명하고 있다. 2026.04.20

정 후보는 "사직을 3만 석 규모의 개폐식 돔구장으로 주차 공간은 5000면 이상 확보를 목표로 추진하겠다"며 "현재 부산시가 추진 중인 2만 1000석 규모의 개방형 재건축으로는 부산의 뜨거운 열기와 시민 편의를 감당하기 어렵다"고 목소리를 높였다.

이어 "이미 행정 궤도에 오른 사직 재건축 사업을 전면 재검토하겠다"라며 "부산 야구의 체급에 걸맞는 3만 석 돔구장과 5000면 주차 체계를 부산의 새로운 기준으로 제시하겠다"고 강조했다.

정 후보는 "가덕도신공항을 얻기 위해 수십 년의 세월을 인내하며 그저 바라만 바라봤다. 서운한 마음조차 안으로 삼키며 우리는 요구보다 체념하는 법을 먼저 배워야 했다"면서 "그런데 이젠 야구장마저 정치인들의 장난감이 됐다"고 날을 세웠다.

그러면서 "거론되는 '북항 돔구장' 구상은 듣기에는 화려할 지 몰라도 시민 앞에 내놓기에는 너무나 무책임하다"며 "부지 가격만 6000억 원에서 7000억 원 대에 이르는 막대한 비용을 누가 마련한다는 말인가"라고 지적했다.

정 후보는 "3만 석 돔구장으로의 전환에 따른 설계 변경과 행정 절차를 가장 책임감 있게 추진해 현실성 없는 꿈에 매달려 부산의 골든타임을 허비하지 않겠다"라며 "체념의 시간은 끝났다. 우리가 실제로 만질수 있는 경과를 쟁취해야 한다. 서글픈 인내를 사직의 자부심으로 바꾸겠다"고 말했다.

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