전북 "새만금 메가특구 구상 부상...글로벌 첨단산업 테스트베드 도약" 기대

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국무총리 주재 TF 회의 통한 규제혁신 기반 대규모 투자 지원 논의

현대차 투자 이행 점검과 전북 미래산업 거점 구축 협력체계 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 정부가 새만금을 규제 혁신 중심지로 육성하는 '메가특구' 구상을 밝히며 첨단산업 거점화에 대한 기대감이 커지고 있다.

전북자치도는 20일 김민석 국무총리 주재로 관계부처와 새만금위원회, 전북도, 현대자동차그룹 등이 참여한 '새만금·전북 대혁신 TF' 2차 회의가 열렸다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김민석 국무총리가 20일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 새만금 전북 대혁신 TF 2차 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.04.20 lbs0964@newspim.com

이번 회의는 현대자동차그룹 투자협약 이행 상황을 점검하고, 대규모 민간투자 지원 방안을 범정부 차원에서 논의하기 위해 마련됐다.

김민석 국무총리는 이 자리에서 새만금을 '메가특구'로 조성해 무인차와 로봇 등 신산업 분야 규제를 글로벌 수준으로 혁신하고, 다양한 기술 실증이 가능한 테스트베드로 활용하겠다는 구상을 제시했다.

또 AI, 자동차, 에너지, 농생명 산업이 결합되는 미래산업 실험을 통해 국가 균형발전과 산업 전환을 이끌 핵심 거점으로 육성하겠다는 의지도 강조했다.

새만금은 기존 규제자유특구를 넘어 전역에 걸친 규제 완화와 산업 생태계 전반을 지원하는 '글로벌 메가샌드박스' 조성이 추진 중으로, 기업 투자 유치를 위한 제도적 기반이 확대될 전망이다.

전북자치도는 정부와의 협력을 바탕으로 새만금 RE100 산업단지 조성과 기회발전특구 확대 등을 추진하고, 현대차 투자사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 지원을 강화할 계획이다.

양선화 전북자치도 미래첨단산업국장은 "중앙정부와 협력체계를 강화해 투자 이행과 산업 기반 구축에 속도를 내겠다"며 "새만금과 전북의 대혁신을 실현하겠다"고 말했다.

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