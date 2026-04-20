평택시, '다함께돌봄센터' 설치 공모…초등 돌봄 공백 해소 기대

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 초등학생 돌봄 공백 해소와 지역 중심 돌봄 체계 구축을 위해 '다함께돌봄센터' 설치 사업 공모를 추진한다.

'다함께돌봄센터'는 소득 수준과 관계없이 돌봄이 필요한 초등학생을 대상으로 방과 후 및 방학 기간 동안 돌봄·놀이·학습 연계 프로그램을 제공하는 공공 돌봄 시설이다.

평택시청 청사[사진=평택시]

이 시설은 주택법에 따라 500세대 이상 신규 공동주택에는 의무 설치가 추진되고 있으며 기존 공동주택에 대해서도 공모를 통해 설치를 확대한다.

시는 국·도·시비 예산을 추가 확보해 올해 센터 2개소를 추가로 설치해 생활밀착형 초등 돌봄 체계를 구축한다는 계획이다.

이번 공모는 관내 공동주택 내 유휴공간을 활용한 설치 사업으로 신청 대상은 주민공동시설의 유휴공간을 무상 제공할 수 있는 곳이다.

특히 전용면적 66㎡ 이상 공간을 확보해야 하며, 아동 안전을 위해 지상 1층 또는 5층 이하 위치, 반경 50m 이내 청소년 유해시설 미존재, 급·배수 설비와 냉방·난방 시설 등을 갖춰야 한다.

선정 공동주택은 평택시와 10년간 무상 임대 협약을 체결하고, 민간 위탁으로 전문 돌봄 서비스를 제공받게 되며 해당 공동주택 자녀에게는 센터 이용 정원의 70% 범위에서 입소 우선권이 부여된다.

공모 기간은 20일부터 5월 12일까지이며 접수는 5월 11일부터 12일 오후 6시까지 평택시청 아동복지과 방문 또는 전자우편으로 진행된다.

정장선 평택시장은 "아동이 행복해야 도시 전체가 진정으로 행복해질 수 있다"며 "다함께돌봄센터 확충으로 초등 돌봄 사각지대를 해소하고 아이 키우기 좋은 도시 환경을 조성하겠다"고 말했다.

krg0404@newspim.com