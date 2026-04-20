전북, 건설자재 수급 불안...시군 합동 대응체계 가동

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고유가 영향 자재가격 급등 대응 현장 중심 협력체계 구축

공사비 반영·공기 연장 등 제도 개선 건의와 수급 안정화 대책 병행

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북자치도가 중동 정세 불안에 따른 건설자재 가격 급등이 이어지자 시군과 함께 대응체계를 가동했다.

전북자치도는 20일 도청에서 비상경제TF 회의를 열고 14개 시군과 함께 건설자재 수급 불안과 공사비 상승에 따른 대응 방안을 점검했다고 밝혔다.

전북자치도가 중동발 건설자재 수급 불안이 이어지자 시군 합동 대응체계를 가동했다.[사진=전북자치도]2026.04.20 gojongwin@newspim.com

최근 석유화학 원료를 사용하는 건설자재 가격이 급등하면서 현장 부담이 커지고 있다. 아스팔트 가격은 지난해 말 대비 80% 이상 상승했고, 레미콘 혼화재 가격도 두 배 이상 오르며 공사비 지수 역시 역대 최고치를 기록했다.

도는 이에 앞서 계약집행 요령을 시군에 안내하고, 중앙정부와 건설업계에 공사비 반영과 공기 연장, 보증금 특례 재시행 등 제도 개선을 건의했다.

이번 회의에서는 ▲물가변동 신속 반영▲공사 지연 시 계약기간 연장 및 지연배상금 제외▲긴급공사 우선 시행▲피해업체 지방세 지원 등 현장 대응 방안이 공유됐다.

아울러 아스콘 단가 안정화를 위해 원가 상승분을 반영한 신규 단가 적용과 소급 적용 방안도 검토 중이다. 단가 조정이 이뤄질 경우 자재 수급 불안 완화와 공사비 부담 경감 효과가 기대된다.

도는 앞으로 시군과 건설업계 간 협력을 강화하고 현장 애로사항을 정부에 지속 건의할 계획이다. 21일에는 건설업계 간담회를 열어 추가 대책을 논의할 예정이다.

김종훈 전북자치도 경제부지사는 "자재 가격 변동성이 확대된 상황에서 현장 대응이 무엇보다 중요하다"며 "시군과 협력해 신속한 지원과 안정화 대책을 추진하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com