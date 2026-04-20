맘스터치 '난동 영상' 재확산에…"점주 최우선, 법적 지원"

6개월 전 사건 재부각…가맹점 피해 우려에 본사 대응 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 맘스터치가 최근 확산된 매장 내 고객 난동 사건과 관련해 가맹본부 차원의 법률 지원과 점주·직원 보호 강화 방침을 밝혔다. 사건 재확산으로 가맹점 피해가 커지는 상황에서 본사가 직접 대응에 나서겠다는 입장이다.

맘스터치 가맹본부는 20일 입장문을 통해 "현장에서 근무하는 가맹점주와 직원의 안전과 권익 보호를 중요하게 생각하고 있다"며 "가맹점이 원할 경우 법률적 검토를 위한 가이드와 컨설팅을 적극 진행할 예정"이라고 밝혔다.

기업 로고. [이미지= 맘스터치]

이번 논란은 매장에서 음료 리필을 거부당한 고객이 직원을 폭행하고 기물을 파손하는 영상이 온라인에 확산되면서 불거졌다. 맘스터치에 따르면 해당 사건은 약 6개월 전인 지난해 10월 발생한 사안으로, 당시 경찰이 출동했으며 현재까지 관련 절차가 진행 중이다.

맘스터치는 이와 관련해 "해당 가맹점에서는 과거에 발생한 사건이 다시 사회적으로 이슈가 되고 있는 점에 대해 큰 심리적·영업적 부담을 겪고 있다"며 신중한 접근을 당부했다.

mkyo@newspim.com