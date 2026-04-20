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대출 규제에 엇갈린 서울…강남 떨어질 때 외곽 '영끌' 몰렸다

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AI 핵심 요약

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  • 정부 금융 규제로 서울 아파트 매수자 대출 의존도가 44.11%로 낮아졌다.
  • 강남3구는 채권최고액 비율이 10%p 이상 급감했으나 강북권은 상승했다.
  • 중저가 지역 대출 규모가 2억에서 4억으로 커지며 매수세가 쏠렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

15억 초과 대출 옥죈 10·15 대책 여파
강남3구 채권최고액 비율 급감
규제 문턱 낮은 중저가 단지로 매수세 이동
강북·구로 등 대출 규모 오히려 '껑충'

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부의 고강도 금융 규제로 서울 아파트 매수자들의 전반적인 대출 의존도가 낮아진 가운데 지역별로 뚜렷한 온도 차가 나타나고 있다. 고가 주택이 밀집한 강남권은 대출 비중이 급감했으나, 강북 등 외곽 지역은 중저가 매물을 노린 수요가 쏠리며 오히려 대출 규모가 커지는 모양새다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 29일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행의 27일 기준 주택담보대출 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.410~7.010% 수준으로 집계됐다. 5대 은행 고정금리가 7%를 넘긴 것은 2022년 10월 이후 처음이다. 사진은 30일 오후 서울 성동구 응봉산에서 바라본 아파트. 2026.03.30 khwphoto@newspim.com

20일 법원 등기정보광장에 올라온 서울 지역 집합건물(아파트·다세대·연립·오피스텔)의 소유권이전등기 신청 건을 분석한 결과, 지난달 기준 거래가액 대비 채권최고액 비율은 44.11%로 나타났다. 6개월 전인 지난해 10월(46.91%) 대비 감소했다.

채권최고액은 금융기관이 대출을 실행할 때 설정하는 담보 상한선으로 통상 실제 대출금의 110~120% 수준으로 책정된다. 이 비율이 낮아졌다는 것은 집을 살 때 은행에서 빌리는 돈의 비중이 그만큼 줄었다는 의미다.

이러한 변화는 강남3구(강남·서초·송파)에서 가장 두드러지게 나타났다. 같은 기간 서초구의 채권최고액 비율은 41.77%에서 29.82%로 떨어졌으며, 강남구(43.35%→32.72%)와 송파구(40.39%→30.23%) 역시 10%포인트(p) 이상 크게 하락했다. 정부가 지난해 '10·15 대책'을 통해 15억원 초과 주택의 주택담보대출 한도를 4억원으로, 25억원 초과 주택은 2억원으로 강하게 조인 결과로 풀이된다.

6억원까지 대출 한도를 꽉 채울 수 있는 5~8억원대 중저가 아파트 밀집 지역은 상황이 정반대다. 강북구의 거래가액 대비 채권최고액 비율은 56.69%에서 61.13%로 상승했다. 구로구(54.79%→55.30%)와 성북구(52.10%→52.12%)도 오름세를 보였다.

실제 대출받은 금액의 덩치 자체도 커졌다. 자치구별 집합건물 근저당권설정등기 평균 채권최고액을 살펴보면, 강북구는 지난해 10월 2억1884만원에서 지난달 4억1673만원으로 껑충 뛰었다. 구로구(2억771만원→3억5922만원)와 성북구(2억9167만원→3억2420만원)를 비롯해 강서구, 금천구, 노원구 등에서도 일제히 금액이 늘어났다.

고가 주택에 쏠렸던 '영끌(영혼까지 끌어모아 대출)' 수요가 깐깐해진 규제를 피해 서울 외곽으로 이동한 영향이 크다. 전월세 매물 가뭄과 주택 공급 부족에 대한 불안 심리가 겹치면서 중저가 단지를 중심으로 매수세가 꾸준히 이어지는 것으로 해석된다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 "서울 중하위 지역 전반적으로 두 자릿수 상승률을 유지하고 있다"며 "상대적으로 출회되는 매물 대비 거래 흐름이 양호하고, 전월세 매물이 부족한 지역들을 중심으로 임차인들의 매수 움직임도 꾸준해 강북권을 중심으로 키 맞추기 장세가 진행 중인 것으로 판단된다"고 분석했다.

chulsoofriend@newspim.com

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"미 해군, 이란 화물선 타격 후 억류" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 미 해군이 걸프 오만만에서 이란 국적 화물선 '투스카(TOUSKA)'를 공격 후 억류했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 "오늘, '투스카'라는 이름의 이란 국적 화물선이 우리의 해상 봉쇄를 뚫으려 시도했고, 그들에게 좋지 않게 끝났다"며 이 같은 소식을 전했다. 트럼프 대통령에 따르면 투스카는 길이 약 274m(900피트), 중량은 항공모함에 버금가는 대형 화물선이다. 이날 미국의 해상 봉쇄선을 돌파하려다 미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함에 의해 저지됐다. 트럼프 대통령은 "미 해군 유도미사일 구축함 USS 스프루언스함이 오만만에서 투스카를 차단하고 정선하라는 공정한 경고를 보냈다"면서 "이란 선원들이 말을 듣기를 거부하자, 우리 해군 함정은 엔진룸에 구멍을 뚫어 그들을 즉시 멈춰 세웠다"고 설명했다. 그러면서 "지금 현재 미 해병대가 해당 선박을 억류하고 있다"고 했다. 트럼프 대통령은 투스카가 과거 불법 활동 이력으로 미 재무부 제재 대상에 올라 있는 선박이라며 "선박을 완전히 확보했으며 현재 화물을 조사 중"이라고 덧붙였다. 이번 선박 억류 발표는 이란이 미·이란 2차 협상을 전격 거부한 직후 나왔다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 협상 대표단이 오는 20일 저녁 파키스탄 이슬라마바드에 도착할 예정이라고 밝혔지만 이란 국영매체는 이란 측이 미국의 과도한 요구를 이유로 2차 협상을 거부했다고 전했다. 도널드 트럼프 미국 대튱령.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.04.20 mj72284@newspim.com mj72284@newspim.com 2026-04-20 04:46
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국회에 '특별감찰관' 임명 절차 요청 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 19일 국회에 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 요청했다. 강훈식 대통령비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이 대통령은 공직 기강을 확립하고 국정 운영의 투명성을 제고하기 위해 국회가 특별감찰관 임명 절차를 개시해 줄 것을 다시 한 번 요청했다"고 밝혔다. [성남=뉴스핌] 정일구 기자 = 5박 6일간의 일정으로 인도와 베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 2026.04.19 mironj19@newspim.com 강 실장은 "이 대통령은 지난해 7월 취임 30일 기자회견에서 대통령 선거 공약이었던 특별감찰관 임명 추진에 대한 입장을 밝힌 바 있고, 저 역시 작년 12월 국회에 특별감찰관 후보 추천을 요청했었다"며 "특별감찰관은 그 존재만으로도 대통령과 정부에 대한 신뢰, 국민의 신뢰를 높이는 역할을 할 수 있다"고 설명했다. 그러면서 강 실장은 "이 대통령은 모든 권력은 제도적 감시를 받아야 한다는 민주주의와 국민주권의 원칙 아래 특별 감찰관 임명이 반드시 필요하다고 생각하고 있다"며 "특별감찰관 임명을 위해서는 특별감찰관 법상 먼저 국회의 서면 추천이 필요하다. 대통령이 확고한 의지를 표명한 만큼 국회가 조속히 관련 절차를 개시해 달라"고 밝혔다. 특별감찰관 제도는 대통령의 배우자와 4촌 이내 친족, 대통령 비서실 수석비서관 이상의 공무원을 감찰하는 기관이다. 국회가 15년 이상의 판사·검사 또는 변호사 경력자 중 3명을 특별감찰관 후보자로 추천하면 대통령이 이 가운데 1명을 임명하도록 규정한다. 지난 2014년 처음 도입됐으나 2016년부터 10년 동안 빈 자리로 남아 있다. 2016년 박근혜 정부 당시 이석수 특별감찰관 이후 문재인·윤석열 정부에서 임명하지 않으며 공석을 유지 중이다. pcjay@newspim.com 2026-04-19 15:30

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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