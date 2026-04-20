전주시설공단, 환경정화 활동...ESG 경영 실천 강화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

플로깅 활동 통한 공원·저수지 환경 개선과 주민 휴식공간 보호

체육시설 직원 참여 지속 정화활동으로 지역사회 환경책임 실현

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전주시설공단이 지역 환경 보호를 위한 플로깅 활동을 확대하며 ESG 경영 실천에 나서고 있다.

공단은 라온체육센터 직원 10여 명이 참여해 엽순근린공원과 기지제 일대에서 환경정화 활동을 진행했다고 20일 밝혔다.

엽순근린공원에서 '플로깅'에 나선 라온체육센터 직원들[사진=전주시설공단] 2026.04.20 gojongwin@newspim.com

이번 활동은 전사적으로 추진 중인 ESG 경영의 일환으로, 시민들이 이용하는 공원과 저수지 환경을 개선하기 위해 마련됐다.

참가자들은 공원과 주변 지역에 버려진 쓰레기와 폐기물을 수거하며 쾌적한 환경 조성에 힘을 보탰다. 해당 지역은 혁신도시 주민과 공공기관 직원들이 자주 찾는 휴식 공간으로, 환경 개선 효과가 클 것으로 기대된다.

라온체육센터를 비롯해 에코체육센터 등 복합시설부 소속 직원들은 지역 기반 시설 운영과 함께 환경정화 활동을 꾸준히 이어가고 있다. 에코체육센터 역시 세병호 일대에서 정기적인 플로깅을 실시하며 환경 보호 활동을 지속하고 있다.

강을원 복합시설부장은 "체육시설이 시민 건강뿐 아니라 쾌적한 환경 조성에도 기여할 수 있도록 역할을 확대하고 있다"며 "앞으로도 지역 주민들이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 만들기 위해 노력하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com