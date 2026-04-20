최윤홍·한동훈, '부산 북구 학부모 소통 간담회'…주요 교육현안 논의

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 최윤홍 부산교육감 예비후보는 한동훈 전 법무부 장관과 함께 20일 부산 북구에서 열린 '학부모 소통간담회'에 참석해 지역 학부모들과 함께 교육현안을 논의했다고 밝혔다.

이번 간담회는 학부모의 시선에서 통학, 돌봄, 학습, 생활환경 전반을 살펴보며 북구 아이들의 교육여건을 더욱 촘촘히 점검하고, 지역 맞춤형 교육대책을 모색하기 위해 마련됐다.

간담회는 ▲지역별 교육여건 점검▲통학 안전 강화▲맞벌이 가정의 돌봄 공백 해소▲방과후·주말 활동공간 확충▲학생 수 변화에 따른 학교 운영 대응▲기초학력 보장▲정서 지원 확대▲북구형 교육정책 발굴 등이 논의됐다.

최윤홍 부산교육감 예비후보(오른쪽에서 세 번째)이 한동훈 전 법무부 장관(왼쪽에서 세 번째)과 함께 20일 오전 11시 부산 북구에서 열린 학부모 소통간담회에 참석해 지역 학부모들과 함께 교육현안을 논의하고 있다. [사진= 최윤홍 부산교육감 예비후보] 2026.04.20

학부모들은 북구 안에서도 화명·금곡과 만덕 등 권역별로 교육여건의 차이를 지적했다. 일부 지역은 학군 선호와 인구 집중으로 교육 수요가 몰리는 반면 다른 지역은 학생 수 감소와 학교 활력 저하에 대한 우려가 커지고 있다는 의견도 나왔다.

참석자들은 교육이 학교 안 수업에만 머무르는 것이 아니라 아이들이 집을 나서 학교에 가고 수업을 마친 뒤 귀가하는 하루 전체와 연결된'생활형 과제'로 접근돼야 한다는 데 공감했다.

한동훈 전 장관은 "학창 시절로 돌아가고 싶지 않을 만큼 힘든 교육 현실을 바꿔야 한다"며 "아이들이 바른 인성과 안전 속에서 확실한 학업 성취를 이룰 수 있도록 교육 격차를 메우는 실용적 정책이 중요하다"고 전했다.

최윤홍 예비후보는 "교육은 학교 안에서만 이뤄지는 것이 아니라 아이가 집을 나서 학교에 가고, 수업을 마친 뒤 돌아오는 하루 전체와 연결돼 있다"며 "통학 안전, 돌봄, 방과후 환경 같은 생활형 교육문제는 결코 부수적인 문제가 아니라 아이의 하루를 지키는 교육의 기본"이라고 말했다.

한편 최윤홍 예비후보는 앞으로도 권역별 학부모 간담회를 지속적으로 열어 지역별 교육현안을 면밀히 점검하고 이를 바탕으로 부산 전역의 생활밀착형 맞춤 교육정책을 마련해 나갈 계획이다.

ndh4000@newspim.com