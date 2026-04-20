고양시, 세금 안내고 버티는 차량 집중 단속...강력 행정처분

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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시가 20일부터 24일까지 5일간 지방세 체납 해소를 위해 압류 자동차에 대한 집중 단속에 나선다

고양시청 전경.[사진=고양시]

시는 지방세 체납액 정리를 위해 오는 24일까지 '2026년도 상반기 압류 자동차 집중 단속 기간을' 운영한다고 20일 밝혔다.

단속 대상은 인도 명령 불응 차량, 고액·상습 체납 차량, 불법 운행 차량(대포차), 번호판 영치 후 장기 미반환 차량 등이다.

시는 기존 번호판 영치 활동을 병행해 인도명령 대상 차량을 중심으로 한 표적 단속을 강화할 방침이다.

특히 인도 명령 대상자 3,349명의 차량 정보를 영치 시스템에 사전 등록하고 단속 차량에 탑재된 시스템을 활용해 현장에서 즉시 체납 차량을 찾아낼 계획이다.

단속 과정에서 발견된 인도명령 대상 차량은 즉시 강제 견인하는 등 강력한 행정 처분을 실시하고 공매 절차를 통해 체납액에 충당할 방침이다.

이순자 징수과장은 "이번 집중 단속으로 고질적이고 상습적인 체납 행위를 근절하고 안정적으로 지방 재원을 확보할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 빈틈없는 징수 활동을 추진해 공정 세정을 실현하겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com