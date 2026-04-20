전남도, 고립청년 마음치유 시범사업 추진…맞춤 상담 지원

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 고립·은둔 청년 발굴과 심리 회복 지원을 위한 '청년 마음치유 프로그램'을 시범 추진한다.

이 사업은 사회적 단절로 도움이 필요한 청년을 발굴해 맞춤형 전문가 상담과 일상회복을 지원하기 위해 마련됐다.

전라남도청 전경 [사진=조은정 기자]

전남도는 '찾아가는 마음돌봄 지원사업'을 통해 찾아가는 상담서비스를 제공한다. 신청은 전라남도청년센터 누리집을 통해 가능하며 마음치유가 필요한 청년은 누구나 신청할 수 있다. 전문상담사가 권역별로 직접 방문해 상담한다.

고립·은둔 위기청년 지원사업을 통해 전문상담사의 1대1 심층상담뿐 아니라 자기회복, 진로탐색, 자조모임 등 개인별 여건에 맞춰 지원할 계획이다.

현재 3개 시군을 공모 중이며 청년을 선제 발굴하고 취업·일자리 사업과 연계해 삶의 질 향상으로 이어지도록 지원할 예정이다.

정혜정 전남도 청년희망과장은 "청년 고립 문제는 개인이 아닌 사회가 함께 해결해야 할 과제"라며 "맞춤형 상담과 연계를 통해 청년의 사회 복귀를 적극 지원하겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com