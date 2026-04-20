民调：李在明施政好评率升至65.5% 创就任后新高

纽斯频通讯社首尔4月20日电 韩国民调机构Realmeter 20日公布的一项民调结果显示，总统李在明施政好评率升至65.5%，较上一轮调查上升3.6个百分点，创其就任以来最高水平。

图为30日，韩国总统李在明在首尔青瓦台迎宾馆举行就任30天记者会。【图片=总统办公室提供】

该调查受韩国《能源经济新闻》委托，于13日至17日对全国2519名18岁以上成年人进行。李在明施政差评率为30%，较上一轮下降2.8个百分点；表示"不清楚"的比例为4.5%。

此前李在明施政支持率最高值为去年7月第二周录得的64.6%。

Realmeter分析认为，李在明支持率上升与近期韩国在经济和能源安全领域表现有关，包括在中东局势紧张背景下获取原油供应，以及韩国综合股价指数（KOSPI）重返6200点区间等因素。

此外，李在明近期就国际人权议题表态，以及作为现任总统首次出席"世越号"沉船事故纪念活动也被认为扩大其中间选民和青年群体支持。

政党支持率调查显示，执政党共同民主党支持率为50.5%，较前次调查下降0.1个百分点；最大在野党国民力量党支持率为31.4%，上升1.4个百分点。两党支持率差距由上周的20.6个百分点缩小至19.1个百分点。

其他政党方面，祖国革新党支持率为2.7%，改革新党为2.5%，进步党为1.7%。无党派选民比例为8.3%。

两项调查均采用无线电话自动应答方式进行。总统支持率调查抽样误差为95%置信水平下正负2.0个百分点，回应率为5.4%；政党支持率调查抽样误差为95%置信水平下正负3.1个百分点，回应率为3.9%。详情可参考中央选举民意调查审议委员会官网。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社